Laghezza: "A Santo Stefano si applicano i contratti della logistica, come è normale che sia"

La Spezia - "Leggiamo con stupore le dichiarazioni di Filt, Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti (clicca qui) e facciamo presente che le aziende che hanno negli anni investito nel retroporto e che sono associate a Confindustria La Spezia operano da sempre applicando i contratti di lavori previsti per il settore e che non esistono a Santo Stefano Magra situazioni di laissez faire o scarsa sicurezza". Lo afferma Alessandro Laghezza, presidente della sezione Logistica di Confindustria La Spezia, replicando alle dichiarazioni rese dalle sigle di categoria.



"Il contratto di lavoro dei porti - prosegue Laghezza - nasce per gli ambiti strettamente portuali e ha caratteristiche legate alla tipologia di lavoro che ivi si svolge, ben diverse da quelle richieste in un centro logistico che si pone in diretta competizione con gli interporti della Pianura Padana. Le aziende che hanno investito a Santo Stefano già scontano prezzi relativi alle aree ben superiori rispetto a quelli dei propri competitor e tentare di gravarli di ulteriori oneri significherebbe portarli definitivamente fuori del mercato a favore degli interporti dell'interno con perdita dei tanti posti di lavoro faticosamente creati in questi anni".