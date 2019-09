Laboratorio di formazione turistica con Cna

La Spezia - Cna la Spezia ha in programma una tre giorni di formazione per le strutture ricettive il prossimo 12, 13 e 14 novembre. Con il contributo di Silvia Moggia, gestore dell'Hotel Oasi a Levanto, esperta di Marketing turistico, penna di Officine turistiche e Mind Lab Hotel, l’associazione di categoria ha organizzato un Laboratorio formativo per le strutture ricettive, allo scopo di dare loro consigli, strategie di Digital Marketing, gestione dei social, sviluppo strategico del proprio sito e tanto altro ancora.



“I dati di Unioncamere confermano che il tema della buona accoglienza e dello sviluppo turistico della nostra regione passa dal buon sviluppo digitale delle varie strutture partendo dall'accoglienza digitale -. Spiega Valentina Figoli, referente sindacale del turismo per Cna La Spezia -. Il Laboratorio vedrà il susseguirsi di diversi relatori provenienti da tutta Italia, ognuno tratterà un argomento specifico nel corso dei tre giorni, in modo tale da poter affrontare l'argomento di cui è esperto. Si tratta di un’ottima opportunità per le strutture ricettive che vogliono aggiornarsi, migliorarsi e riuscire ad avere più clienti, maggiormente soddisfatti” conclude Figoli.

La sede in cui si svolgerà il laboratorio verrà comunicata a seguito del numero dei partecipanti iscritti. Per avere informazioni sul laboratorio e iscriversi contattare Valentina Figoli 0187 1823818 o mail: sindacale@sp.cna.it