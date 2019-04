La triste realtà del mobbing. Uil Fpl organizza un corso di formazione

La Spezia - Un corso di formazione dal titolo “Stop mobbing”. A organizzarlo è Uil Fpl che dalle 15 del 16 aprile terrà l’incontro nella sala multimediale dell’Asl di Via XXIV Maggio. L’appuntamento si inserisce nel programma formativo che la segreteria della Uilfpl di La Spezia, guidata dal suo Segretario Massimo Bagaglia, in collaborazione con la struttura di Massa Carrara, del responsabile Claudio Salvadori, mette a disposizioni dei propri iscritti.

Con questo corso tenuto dal Coordinatore Nazionale Mobbing della Uil Fpl Angelo Garofalo “Si vuole fare il punto su un tema molto dibattuto - si legge in una nota della segreteria - ed al tempo stesso spesso sconosciuto negli aspetti normativi e legali. In ragione di questo il corso si articola in più moduli nel tentativo di dare una ampia panoramica, quanto una puntuale attenzione su i reali aspetti considerabili mobbing e viceversa”.

“E’ infatti su questa linea spesso sottile - prosegue la nota - che il corso vuole fare chiarezza, cosi da far rendere conto al discente quali siano i reali comportamenti riconducibili al mobbing stesso e quali siano le risposte che la persona, prima e la norma, successivamente possono dare per emarginare quelli che spesso sono delle vere e proprie forme di abuso. Sappiamo che certi atteggiamenti non sempre raggiungono la soglia del reato, ma indubbiamente la loro illegittimità basta a determinare situazioni di sconforto e disagio”.

“Sapere, e sapere come reagire può essere già un punto di partenza - conclude la nota - , ed è su questi presupposti che il corso prende avvio nella speranza di condurre i presenti ad acquisire una consapevolezza capace di conoscere comportamenti che spesso si subiscono senza avere la contezza della loro gravità”.