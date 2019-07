La spezzina Sabrina Allori sul piccolo schermo con Carla Gozzi a "Cambia con me"

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia si congratula con la consigliera di Federmoda Sabrina Allori, impegnata a partecipare alla trasmissione televisiva ‘Cambia Con Me’ che va in onda ogni martedì alle 21.10 su Real Time. La trasmissione è condotta da Carla Gozzi, la style coach più famosa d’Italia.



Il docu-reality, prodotto dalla DUEB, racconta storie di donne rinate da un passato negativo. In ogni puntata, una donna tra i 30 e i 50 anni, che ha superato momenti difficili perdendo nel tempo il proprio splendore, si mette in gioco partendo dalla cura della propria persona affidandosi a un team di professionisti tra i quali c’è anche la spezzina Sabrina Allori. Sabrina, consulente di immagine, è anche docente dei corsi organizzati da Confcommercio per quanto riguarda il settore ‘Style & Beauty’ ed è certificata a livello europeo come ‘Coach Store Manager’.

L’associazione di Via Fontevivo esprime soddisfazione e si complimenta con Sabrina per questo traguardo.