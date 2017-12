La sperimentazione del nuovo servizio di raccolta differenziata va alla Specchia Services

La Spezia - La sperimentazione dell'implementazione del sistema di raccolta differenziata in città sarà condotta dall'impresa spezzina Specchia Services srl. Il 27 dicembre, infatti, la commissione tecnica ha affidato alla ditta di Via del Molo la gara per l'affidamento del servizio, con un ribasso del 3,7 per cento.

L'importo iniziale di 200mila euro prevede lo svolgimento del servizio di raccolta per un periodo di 6 mesi, con l'installazione di 180 contenitori raggruppati in 36 postazioni con un cassonetto "intelligente" per ognuna della cinque tipologie di materiale: 15 postazioni saranno collocate nel

centro storico, 21 nel resto della città.