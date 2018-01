La sezione Aiac spezzina premiata al primo meeting nazionale degli amministratori

La Spezia - Sabato scorso, al Brixia Forum di Brescia, si è svolto il primo meeting nazionale dell’Associazione italiana amministratori di condominio.

L’evento del tutto innovativo, nella forma e nei contenuti, è stato un indiscusso successo.

Già nella fase organizzativa si era utilizzato un metodo di assoluta novità nel settore. Il coinvolgimento degli associati, in prima persona, i quali hanno messo la “faccia” con interviste scritte e video, ha dimostrato la grande forza di Aiac, un’associazione fatta di persone e non di numeri. Una squadra coesa, dove ognuno svolge un ruolo da protagonista, con un obiettivo comune, il risultato finale. Un evento dai contenuti inediti e dove i partecipanti hanno svolto un ruolo attivo nella perfetta riuscita della giornata.

I due relatori di eccezionale portata, Mario Tura De Marco e Massimo Pinton, hanno evidenziato le criticità nello svolgimento della professione di amministratore ed hanno fornito, ai partecipanti, metodi e idee per svolgere al meglio e con successo il proprio lavoro.

La giornata si è conclusa con la premiazione di amministratori e presidenti provinciali che si sono distinti per le loro attività.



La sede provinciale della Spezia, attiva da meno di un anno, è stata premiata nella persona del presidente provinciale Domenico Perotti, il quale si è distinto per l’entusiasmo dimostrato nell’intraprendere questo nuovo percorso, che ha portato ottimi risultati, come l’organizzazione di due corsi iniziali e di un corso di aggiornamento.

Il 2018 parte quindi con un grande successo della sede spezzina, la quale è già pronta per un nuovo corso iniziale per nuovi amministratori di condominio, che partirà a marzo. Nel mese di Aprile è invece in programma il corso di aggiornamento annuale obbligatorio.