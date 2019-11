La rata del mutuo? Nello Spezzino la seconda più bassa d'Italia

La Spezia - Misurare il rischio di 'sofferenza finanziaria' territorio per territorio: questo a inteso fare IlSole24Ore, principale quotidiano economico italiano, stilando anche una classifica delle province italiane, da quella in cui vivono le persone indebitate più solvibili a quelle in cui veder rientrare le rate di mutui e prestiti è operazione non così semplice. Secondo la stima del quotidiano, stanno a Trieste e provincia gli italiani che meno di tutti rischiano di capitombolare in zona default finanziario. Seguono Aosta e Parma. E poi, subito giù dal podio, La Spezia e Genova: posti in cui si può quindi concedere un prestito senza troppe ansie. Almeno secondo lo studio del Sole, che va a incrociare il reddito annuo dichiarato e la rata media annua da rimborsare.



Nel capoluogo del levante e in quello regionale il reddito medio è 4.9 volte superiore alla rata media da saldare. Uno 0.1 più su sta Parma con la sua medaglia di bronzo. Sopra, come detto, Aosta (5.1) e Trieste (5.4). Il debito viene considerato sostenibile se il reddito è pari ad almeno tre volte il valore della rata, limite al di sopra del quale stanno comodamente anche i 'vicini' di Massa Carrara (4.3, 29ma posizione a livello nazionale). Alla Spezia l'importo medio della rata da rimborsare è di 309 euro, quello del mutuo 655, secondo valore più leggero su scala nazionale, dietro Gorizia (639). Sempre nello Spezzino la rata mensile media per quanto concerne i prestiti personali è di 269 euro. Il tutto a fronte di un reddito medio provinciale pro capite di 15.680 euro, il 38mo della classifica nazionale, guidata da Milano (20.600), Bologna (19.300) e Bolzano (19.200). Liguri e spezzini braccino corto? Una credenza da verificare. Intanto, come certezza, c'è che sul Golfo dei Poeti non è sport diffuso lasciare debiti. Almeno questo dicono i numeri.