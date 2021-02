La perfetta band per matrimoni: come sceglierla e dove trovarla

La Spezia - Ci sono alcuni momenti della vita durante i quali la musica rimarrà nel ricordo, per tutti gli anni a venire. Questo accade soprattutto nelle occasioni importanti, come ad esempio per il matrimonio. Anche chi è sposato da decenni si ricorda precisamente il primo ballo con la sposa, con la band per matrimoni che suona la musica del momento, o quella preferita dalla coppia.



Perché il ricordo sia eccezionale è importante che lo sia anche l’occasione, ma di certo la musica che si sta ascoltando fa la sua parte. Trovare una band per matrimoni, che sia in grado di eseguire tutti i brani preferiti dalla coppia e che sappia coinvolgere tutti gli invitati è una questione importante, non solo per il momento ma anche per il suo ricordo nel futuro.



Dove trovare la giusta band per matrimoni

La questione principale da considerare non è solo quale musica suonare, ma anche trovare la band per matrimoni più adatta. Soprattutto poi di questi tempi, visto che non è tanto semplice andare per locali, ascoltare musica dal vivo e decidere quale band scegliere. Sotto questo punto di vista l’aiuto principale ce lo offre internet, che del resto nel corso dell’ultimo anno si è rivelato per molti un ausilio essenziale.



Si possono infatti trovare in rete dei siti appositamente costruiti per reperire una band, da ingaggiare per una singola serata speciale, per un festival di Paese o anche per una cerimonia importante, come un matrimonio, un compleanno o un banchetto.



Scegliere una band online

I siti che offrono questo tipo di servizio propongono diverse opzioni. Chi sta cercando una band per matrimoni può scremare subito l’offerta filtrando tutte le proposte di gruppi musicali che si dichiarano pronti a suonare a un matrimonio, che sia per il banchetto o per la cerimonia. Oppure si può dare un’occhiata valutando il genere musicale che si predilige, dalla musica classica fino a quella folk o alla disco music. Ognuno ha poi le proprie predilezioni, ma è bene ricordare che non tutte le band sono adatte, così come non sempre si offrono per suonare ai matrimoni.



Ci sono band che preferiscono esibirsi di fronte a un pubblico, come avviene nei locali, o altre che non amano presenziare ai banchetti privati. In rete è possibile non solo trovare una chiara descrizione del genere di musica eseguito da una band, ma anche una descrizione del tipo di gruppo, delle fotografie e spesso anche un breve video. Questo serve per farsi un’idea della band in senso generale, è possibile anche contattare la singola band, per chiedere informazioni o prendere accordi.



Quale musica per un matrimonio

Non è semplice indicare quale sia la musica più adatta ad un matrimonio. Molto dipende dai gusti della coppia di sposi, dal tipo di festa che hanno organizzato, dalla location ma anche da chi siano gli invitati. Ci sono banchetti di nozze ai quali gli invitati sono soprattutto anziani parenti; in altri casi invece in cui la maggior parte degli invitati è costituito da amici degli sposi, che vogliono divertirsi, ballare e ascoltare bella musica. Chiaramente questi elementi sono essenziali per la scelta della band per matrimoni più adatta, da valutare caso per caso.



L’ultima parola sta sempre agli sposi, visto che è la loro giornata speciale. Si deve poi anche fare qualche considerazione logistica; nel senso che ci sono feste di matrimonio che si tengono all’aperto, con la possibilità di rimanere fino a notte fonda e di fare una sorta di festa per giovani dopo il banchetto. In altri casi invece ci sono sposi che desiderano musicisti sia durante il banchetto, sia durante la cerimonia. L’importante sta nel considerare tutte queste variabili, in modo da trovare il giusto equilibrio tra tutte.