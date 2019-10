La nautica al Chiodo, si studieranno i processi produttivi e materiali, dal legno fino alla vetroresina

La Spezia - Ecco la bozza di programma di studi dei cinque anni in "Cantieristica navale e allestimento nautico" che sarà attivato presso l'istituto professionale Einaudi-Chiodo dall'anno scolastico 2020/2021 in collaborazione con Sanlorenzo Academy. “Tecnologia, processi produttivi, gestione produzione e laboratori e tecnologia sono le materie di indirizzo. Nulla vieta di aggiungere materie specifiche del settore con un monte ore da determinare successivamente”, ha spiegato il professor Paolo Maggiani.





INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

CANTIERISTICA NAVALE/ALLESTIMENTO NAUTICO

Percorso quinquennale senza esame di qualifica al terzo anno



Materie e ore nel primo biennio

Parte generale

ITALIANO 264 ORE

INGLESE 198

MATEMATICA 264

STORIA/GEOGRAFIA 132

DIRITTO ED ECONOMIA 132

SCIENZE MOTORIE 132

RC/ATTIVITA ALTERNATIVE 66

TOTALE PARTE GENERALE: 1188 ORE NEL BIENNIO



Parte di indirizzo

SCIENZE INTEGRATE 132/198

INFORMATICA 132/165

LABORATORIO ED ESERCITAZIONI 330/396

TECNOLOGIE/DISEGNO E PROGETTAZIONE 198/264 E 396 ORE DI COMPRESENZA DOCENTE CON ITP

TOTALE PARTE DI INDIRIZZO: 924 ORE NEL BIENNIO (A MENO DI CURVATURE AUMENTANDO LA PARTE DI INDIRIZZO)





Materie e ore nel triennio

Parte generale

ITALIANO 132 X OGNI ANNO

INGLESE 66 X OGNI ANNO

STORIA 66 X OGNI ANNO

MATEMATICA 99 X OGNI ANNO

SCIENZE MOTORIE 66 X OGNI ANNO

RC/ATTIVITA ALTERNATIVE 66 X OGNI ANNO

TOTALE PARTE GENERALE: 462 ORE X ANNO



Parte di indirizzo

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI DA 198 A 297 X OGNI ANNO

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E Al PROCESSI PRODUTTIVI DA 99 A 165 X OGNI ANNO

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DA 165 A 132 X OGNI ANNO

TECNICHE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 99 X OGNI ANNO

TOTALE PARTE DI INDIRIZZO: 594 ORE X ANNO (A MENO DI CURVATURE AUMENTANDO LA PARTE DI INDIRIZZO)





PROGRAMMI PER LA PARTE DI INDIRIZZO



TECNICHE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Fattori caratterizzanti la tradizione produttiva della filiera di riferimento ed elementi di innovazione. Metodologie progettuali per la realizzazione dei manufatti. Funzionalità ed estetica dei prodotti anche in rapporto ai costi di produzione e vendita. Sistemi di produzione e lavorazioni specifiche si settore. Caratteristiche tecniche-operative e criteri di scelta delle attrezzature e/o degli utensili. Parametri operativi dei sistemi di produzione e ottimizzazione delle lavorazioni. Metodologia di definizione di un lay-out in funzione del ciclo di produzione. Organizzazione aziendale e competenze relative ai singoli reparti e profili lavorativi. Riferimenti culturali e formali nella progettazione di manufatti di settore. Valutazione tecnica-economica del progetto e scelta del piano di produzione. Progettazione esecutiva ed eventuale realizzazione di prototipi.



TECNOLOGIE APPLICATE Al MATERIALI E Al PROCESSI PRODUTTIVI

Caratteristiche e classificazione di materie prime, semilavorati e materiali finiti. Tipologie e caratteristiche dei materiali naturali e artificiali utilizzati nella filiera produttiva di riferimento. Processi operativi, impianti, attrezzature, strumenti e macchinari di settore. Fasi e metodi di produzione, finitura e trattamenti speciali. Software specifici di settore. Criteri e normative del Sistema Qualità del settore specifico. Normative di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nuovi materiali innovativi e uso innovativo di materiali tradizionali anche nell'ottica dell'ecosostenibilità ambientale. Tecniche innovative applicate ai processi industriali e alle lavorazioni artigianali. Finiture e trattamenti per le diverse tipologie di prodotto. Abilità Individuare materie prime e materiali derivati idonei alle innovazioni di prodotto. Selezionare materiali, tecnologie e processi idonei alla innovazione di prodotto. Valutare la rispondenza del prodotto ai requisiti di progetto e alle modalità d'uso. Criteri per il controllo di qualità del processo e del prodotto finito. Metodi per la certificazione di prodotto. Software di settore. Terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.



PROGETTAZIONE E PRODUZIONE

Tradizioni ed evoluzione dell'artigianato artistico nelle regioni italiane e in Europa. Tecniche di produzione artigianale in piccola serie e in materiali diversi. Funzionalità ed estetica nell'ideazione di un prodotto anche in rapporto ai costi di produzione e vendita. Materiali naturali e artificiali per la realizzazione di manufatti. Tecnologie dei materiali e processi di lavorazione in funzione delle tipologie e della qualità dei prodotti. Ruolo dell'artigianato in rapporto al mercato e alla committenza. Strumenti e materiali per la visualizzazione del progetto e del prodotto con metodi tradizionali e digitali. Principali metodi di rappresentazione visiva sia tradizionali sia digitali. Processo progettuale dall'idea all'esecutivo, al prototipo. Tecniche e materiali innovativi per la realizzazione dei prodotti. Materiali, prodotti e procedure per le operazioni di finitura e di presentazione dei manufatti artigianali. Indicatori di qualità per la valutazione dei materiali e delle tecniche di lavorazione. Strategie di gestione delle relazioni e dei rapporti con la committenza. Normativa sulla certificazione di qualità del prodotto. Norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.



TECNOLOGIE/DISEGNO E PROGETTAZIONE

Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per la rappresentazione grafica. Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di modellazione informatica in 2D e 3D. Teorie e metodi per il rilevamento manuale e strumentale. Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di oggetti complessi con riferimento ai materiali e alle relative tecnologie di lavorazione. Metodi e tecniche per l'analisi progettuale formale e procedure per la progettazione spaziale di oggetti complessi. Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche, di solidi semplici e composti. Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti tecnologici. Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell'analisi della rappresentazione grafica spaziali di sistemi di oggetti (forme, struttura, funzioni, materiali.) Utilizzare le tecniche di rappresentazione per la conoscenza, la lettura, il rilievo e l'analisi delle varie modalità di rappresentazione Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed informatici. Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e rappresentarli graficamente utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali.



LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

Essere in grado di realizzare interventi sullo scafo in vetroresina, legno e metallo e pianificare la successione delle operazioni dì realizzazione di uno scafo eseguire la manutenzione ordinaria e straordinariati una imbarcazione da diporto.

Descrizione

- Riparare scafo in vetroresina

- Realizzare interventi semplici sulla struttura delle barche in legno

- Realizzare interventi di montaggio delle parti metalliche Essere in grado di realizzare interventi su allestimenti nautici interni ed esterni Descrizione

- Realizzare operazioni di taglio, pulitura, raschiatura, piallatura, fresatura, sagomatura, incastro e verniciatura di strutture e supporti interni ed esterni prevalentemente in legno.



Essere in grado di effettuare manutenzione su motori ed impianti nautici

Descrizione

- Interventi di montaggio su impianti idraulici di bordo, interventi semplici di ripristino su impianti elettrici di bordo e di manutenzione dei motori marini



CONOSCENZE RIFERITE ALLA FIGURA

Apparecchiature termo-idrauliche di bordo

Attrezzi per la resinatura Coibenti Diluenti e solventi

Elementi di disegno meccanico

Elementi di impiantistica per la nautica da diporto Inglese tecnico

Macchinari per la lavorazione del legno

Materiali per la verniciatura del legno

Normativa di sicurezza nell'ambito del cantiere da diporto

Principi di funzionamento degli impianti elettrici

Procedure di manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Procedure di manutenzione sistemi di coperta

Processi galvanoplastici in genere (decorativi o protettivi)

Prodotti per il trattamento del legno Prodotti per la verniciatura

Prodotti per stuccare

Reazioni dei materiali al trattamento di verniciatura

Resine

Tecnica d'uso delle resine epossidiche

Tecniche di arredo navale

Tecniche di ceratura del legno

Tecniche di incollaggio del legno

Tecniche di installazione motori marini

Tecniche di lavorazione dei metalli

Tecniche di lavorazione del legno

Tecniche di montaggio di parti metalliche

Tecniche di verniciatura

Tecniche di verniciatura e carteggio

Terminologia tecnica della nave

Tipologie di legno

Trattamento dei materiali compositi nelle costruzioni di imbarcazioni

Utensili per la lavorazione dei metalli

Saldatura