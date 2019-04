La mobilità green arriva alla Spezia. Evento all’Hotel Ghironi

La Spezia - Il progetto di mobilità elettrica a impatto zero, proposto dal gruppo McWatt di Alessandria, arriva alla Spezia. Martedì 16 aprile a partire dalle 15 tutti gli imprenditori del settore turistico ricettivo sono invitati, da Federalberghi La Spezia, a partecipare all’evento che avrà luogo all’hotel Ghironi di via del Tino. Federalberghi Confcommercio, che rappresenta la struttura associativa più importante e rappresentativa del settore turistico, con 127 sedi in Italia e 27mila alberghi aderenti, ha scelto come partner esclusivo della mobilità elettrica McWatt. Il gruppo piemontese proporrà ai presenti pacchetti di acquisto di prodotti innovativi green con evolute modalità di pagamento. I prodotti scelti appartengono alle più note marche per ogni settore, tra cui Jaguar e Land Rover. Nella giornata di martedì sarà presente un furgone attrezzato dotato al proprio interno di un ufficio mobile, una dotazione di sedici biciclette a pedalata assistita demo, uno scooter elettrico autobilanciato e due operatori commerciali. A partire dalle 16 sarà inoltre possibile fare una prova sui mezzi elettrici che saranno a disposizione degli operatori presenti, previa prenotazione. Ma c’è di più: gli albergatori potranno infatti prenotarsi per ricevere, nei giorni successivi all’evento di martedì, una visita del furgone ‘McTour’ nel proprio hotel. Per l’occasione verranno illustrate le bici elettriche a bordo e saranno lasciati i mezzi in prova per una o due giornate. Il tour, partito da Stresa lo scorso 3 aprile, farà tappa nello spezzino la prossima settimana per poi proseguire in tutta Italia.



Chi volesse confermare la propria presenza può contattare la segreteria organizzativa di Confcommercio inviando una mail a comunicazioni@confcommerciolaspezia.it o telefonando al numero 0187 5985214.