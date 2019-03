La direzione regionale di Credit Agricole non andrà a Genova

L'onorevole spezzina Gagliardi saluta con favore la scelta della banca francese di tenere alla Spezia la cabina di regia distrettuale.

La Spezia - “Esprimo sincera soddisfazione perché alla nostra città è stato riconosciuto un ruolo importante da Credit Agricole Italia: la scelta di aprire la sede della Direzione Regionale proprio alla Spezia dimostra difatti la lungimiranza dei vertici dell’istituto bancario - così l’On. Manuela Gagliardi a margine dell’incontro tenuto ieri in comune coi vertici della banca francese - una scelta che è testimonianza da sola del riguardo che si è avuta per la nostra città e per l’intero tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Questa scelta può e deve rappresentare un ulteriore punto di partenza per la nostra città, che possa attirare oltre a Credit Agricole anche altri solidi gruppi finanziari e imprenditoriali che possano investire nel nostro territorio: il lavoro del sindaco, anche in questo senso, sta producendo risultati importanti per il presente e per il futuro della Spezia e per questo non posso che ringraziarlo".