La corsa ai saldi in taxi costerà meno di due euro

Nuova iniziativa del Comune assieme alle associazioni di categoria. L'annuncio dell'assessore Casati: "Vogliamo migliorare tutti i servizi, prossimamente arriverà anche un'app che stiamo studiando con i tassisti"

La Spezia - Meno di due euro per andare a fare shopping in taxi. E' la nuova sfida che lanciano Comune e associazioni di categoria per favorire il settore nel periodo dei saldi, ormai vicinissimo, che prevede corse gratuite per i bambini e per gli adulti a 1 euro e 99 centesimi. I taxi aderenti poi si riconosceranno con un grosso bollino verde, magentico, che verrà affisso sui mezzi.

Se per il Comune si tratta anche di un metodo per sopperire alla questione dei parcheggi, arogmento di forte discussione anche tra i commercianti, dall'altra per il sindaco Peracchini: "E' un'iniziativa intelligente che argina il problema della concorrenza sleale e che mette insieme le associazioni di categoria".

Il servizio "Shopping taxi" è stato presentato questa mattina in Comune ed erano presenti anche l’assessore al Commercio Lorenzo Brogi, alla mobilità Kristopher Casati, il presidente dei tassisti di Confartigianato Daniele Da Costa e di Cna Marco Tesei, Nicola Carozza per Confartigianato e Raffaella Bicci per CNA oltre alla dirigente comunale del settore Commercio Laura Niggi e il funzionario responsabile Silvia Cavallini.

Il servizio sarà attivo dal 5 gennaio al 16 febbraio, relativamente alle prime due domeniche ed a tutti i sabati interessati, dalle ore 16 alle 20 e sarà effettuato da due taxi da 8 posti che effettueranno partenze ogni 30 minuti dai due parcheggi di interscambio.

"Siamo riusciti - ha aggiunto l'assessore Lorenzo Brogi - in accordo con le associazioni a ottenere un prezzo politico per facilitare tutti i cittadini. L'euro e novantanove sarà sia per l'andata che per il ritorno".



Non si tratta dell'unica novità nel mondo del trasporto. L'assessore Casati infatti ha annunciato una "piccola" rivoluzione per quanto riguarda l'utilizzo del taxi. "Stiamo lavorando a pieno ritmo per risolvere l'annosa questione dei parcheggi. Questo servizio si aggiunge a quello dello shopping bus. Questa sera in giunta porteremo un bando strategico per rivoluzionare tutto il trasporto locale e ci siamo ingegnati per trovare nuove soluzioni. Stiamo studiando con i tassisti e i loro rappresentanti un'app per favorire il trasporto dei cittadini. Andiamo avanti con questo spirito partecipativo".