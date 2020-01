La catena logistica in caso di crisi internazionali, Consthip al Swiss Shippers’ Forum

La Spezia - Contship parteciperà ed interverrà con una presentazione al prossimo Swiss Shippers’ Forum, che avrà luogo dal 29 al 30 gennaio 2020, per condividere l’esperienza maturata nella gestione del rischio nella supply chain a beneficio dei caricatori, degli spedizionieri e degli operatori logistici internazionali, a fronte di eventi inattesi e “disruptive”.

Il tema del forum di quest’anno saranno proprio gli eventi legati a cause di forza maggiore e il loro impatto sui decision maker della logistica (“Force Majeure and its Effects on Our Decisions”); l’obiettivo è esplorare le responsabilità, gli obblighi e le azioni preventive dei diversi stakeholder attivi all’interno della supply-chain in caso di eventi di forza maggiore, come guerre, condizioni climatiche estreme e crisi politiche e sociali di estrema gravità.



Durante la prima giornata del forum, il direttore marketing e comunicazione del Gruppo Contship, Daniele Testi, presenterà la sessione “Rastatt and Genoa Incidents - What precautions can forwarders/shippers take?”. “Fin dal 2013, Conship ha investito con convinzione e con successo nello sviluppo di un collegamento ferroviario affidabile tra Basilea e i porti italiani, in particolare La Spezia, superando diverse sfide legate a cause di forza maggiore. Siamo impegnati ad offrire ai cargo owner svizzeri, agli spedizionieri e agli operatori della supply-chain opzioni logistiche affidabili, attraverso la Southern Gateway e il nostro network di servizi intermodali, per permettere ai nostri clienti di bilanciare i rischi legati a ritardi e blocchi della catena logistica. Siamo lieti di condividere la nostra esperienza e il know-how maturato in questi anni con il pubblico che parteciperà all’evento” ha commentato Daniele Testi.