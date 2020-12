La card turistica varata in estate dal 2021 sarà a pagamento e includerà il trasporto pubblico

La Spezia - Rimodulazione e aggiornamento del sito internet istituzionale, decoro urbano e bagni pubblici, lotta all'abusivismo, marchi di qualità anti-Covid e attenzione ai turisti che viaggiano con animali. Il turismo ai tempi del Covid deve fare fronto non soltanto alle restrizioni che la pandemia si porta dietro ma anche ad un modo nuovo di vivere il viaggio. Questa mattina si è riunito il tavolo tecnico comunale del turismo nel quale l'amministrazione comunale ha sciorinato i progetti a breve, medio, lungo termine proposti dall’assessore al turismo Maria Grazia Frijia ai rappresentanti delle associazioni di categoria.



Novità emersa durante l’incontro è che la card turistica, varata a luglio in forma sperimentale vista l'emergenza in corso, dal prossimo anno nella sua versione definitiva sarà a pagamento e in accordo con Atc Esercizio ad un prezzo scontato consentirà ai turisti di muoversi liberamente usufruendo del servizio di trasporto pubblico cittadino. C'è poi la possibilità, per il Comune della Spezia, di far parte delle 5 Terre Card, così da consentire ai visitatori di percorrere i sentieri escursionistici delle Cinque Terre, oltre a quelli spezzini. "Sono convinta che se stringiamo un accordo tra istituzioni e operatori economici e associazioni di categoria fondato sul principio di un’alleanza capace di attivare azioni positive e propositive, si possano raggiungere gli obiettivi importanti per traguardare una destinazione davvero turistica della nostra città e del nostro Golfo, valorizzando non solo il fronte a mare ma anche l’entroterra ricco di bellezza e di identità - ha detto a margine l’assessore Frijia –. Il nostro intento è quello di lavorare su progetti concreti e su filoni operativi per creare quegli strumenti che ci permetteranno di ripartire, nel 2021, anche con un piano di riattivazione del turismo. Primo banco di prova, la convocazione del gruppo operativo che a breve si riunirà per lavorare sul protocollo sicurezza misure anti Covid, così da garantire un soggiorno non solo piacevole ma anche sicuro".