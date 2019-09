La campagna a sostegno dei lavoratori del turismo passa da San Terenzo

La Spezia - Sbarca domani, mercoledì 4 settembre, a San Terenzo la campagna di informazione e sensibilizzazione della Filcams Cgil della Spezia, dal titolo #Backstage, dedicata al lavoro stagionale e turistico. “Mercoledì 4 settembre saremo sul lungomare di San Terenzo dalle 16:30 alle 19, con il nostro furgone ufficio mobile a disposizione dei lavoratori stagionali del turismo- dice Luca Comiti, segretario provinciale Filcams Cgil - La campagna, una iniziativa nazionale della Filcams declinata sui territori ad alta intensità turistica come il nostro, prevede la nostra presenza sul campo per ascoltare i lavoratori, offrire informazioni e, se necessario, assistenza e consulenza. Vogliamo tutelare i diritti di una categoria di lavoratori molto soggetta a sfruttamento intensivo, fare emergere e sanare le situazioni di nero e precariato laddove ci sono, fornire una assistenza concreta ai lavoratori che ne hanno bisogno.”



L'iniziativa di domani, già svolta con successo a Fiumaretta e Levanto nel mese di Agosto, si configura come un vero e proprio servizio per questa tipologia di lavoratori, anche con l'obiettivo mettere in evidenza e valorizzare l’impegno e la professionalità di chi lavora dietro le quinte, richiamando l’attenzione dei viaggiatori e dei turisti sull’importanza del lavoro che non vedono, ma di cui usufruiscono.



“Il turismo è senza dubbio uno dei principali vettori di sviluppo del nostro territorio- conclude Comiti- ma deve essere concepito come un vero settore industriale, non un far west improvvisato con servizi scadenti e sfruttamento del lavoro. L'occupazione di qualità, la tutela dei lavoratori stagionali sono punti centrali, accanto a percorsi formativi per migliorare e consolidare le professionalità del settore ed al marketing territoriale per promuovere al meglio i valori attrattivi del nostro territorio.”



