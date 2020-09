La Uiltucs: "I lavoratori della ristorazione scolastica sono a casa dal 23 febbraio"

La Spezia - "Comprendiamo la necessità di garantire la massima sicurezza agli studenti e ai lavoratori del mondo della scuola, visto che la situazione alla Spezia è esplosa sotto il profilo sanitario. Crediamo che ci siano precise responsabilità politiche che non possono essere ignorate e che hanno consentito lo svolgimento di una serie di eventi nel mese di agosto e hanno dedicato poca attenzione al reale contenimento del contagio". Lo affermano il segretario provinciale della Uiltucs, Marco Callegari, e il funzionario delegato al settore scolastico, Giacomo Battistelli, intervenendo in merito allo slittamento dell'avvio delle lezioni nel comune della Spezia.



"Inoltre vogliamo porre l'attenzione sul fatto che alla scuola è collegato il mondo della ristorazione scolastica, di cui però si parla poco. Solo nella nostra provincia parliamo di centinaia di lavoratori, che guadagnano poco, avendo spesso contratti part time, e che dal 23 febbraio non lavorano perché è da allora che le scuole sono chiuse. E la cassa integrazione che ricevono è ancora più bassa", concludono Callegari e Battistelli.