La Ugl: "Se riaprono i cantieri del Levante gli autisti di Atc siano sottoposti a tampone"

La Spezia - Una lettera per chiedere un gesto di attenzione nei confronti della categoria degli autoferrotranvieri. L'ha scritta al presidente della Regione, Giovanni Toti, e all'assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino, il rappresentate sindacale della Ugl in Atc Esercizio, Paolo Carrodano.



La categoria come altre realtà non ha mai smesso di prestare i propri servizi al netto della cassa integrazione della quale a rotazione stanno usufruendo i lavoratori.

In considerazione delle riaperture, in primis di quella dei cantieri navali del Levante, la Ugl chiede la possibilità di sottoporre a tampone quantomeno il personale viaggiante "in modo da garantire tranquillità o doveroso isolamento ai lavoratori stessi nonché maggior sicurezza all'utenza trasportata".