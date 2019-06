La Spezia prima produttrice di vini Igt e Do

La Spezia - La Spezia regina del vino e della produzione vitivinicola. Le conferme arrivano dai dati della Camera di commercio Riviere di Liguria che questa mattina ha presentato la quattordicesima edizione di "Liguria da bere" che si terrà dal 28 al 30 giugno in centro storico.

Saranno messi in vetrina, per la precisione in Corso Cavour, le migliori produzioni liguri. Le tre province interessate dall'analisi sono La Spezia, Savona e Imperia. Genova va a se.

Tornando ai dati, nel 2018 la Spezia ha prodotto oltre 12mila ettolitri di vino Do e 2.779 di Igt. Per il Do la seconda città è Imperia con 8.954 ettolitri seguita da Savona con 7.658.

Per l'igt seconda è Savona con 431 ettolitri seguita da Imperia con 254.

Nel dettaglio sulla viticoltura spezzina il totale i produttori di Igt e Do sono 561. In particolare i Colli di Luni ne ha 202, Cinque Terre 234, le Colline di Levanto 46, Igt Liguria di Levante 79.



L'occasione per assaggiare queste primizie, come detto, sarà Liguria da bere che promuove la cultura del vino. L'edizione 2018 fu un record in fatto di degustazioni con la manifestazione spalmata: le degustazioni superarono quota 12mila con un record di 8mila nella sola giornata di venerdì. Per avere il kit delle degustazioni sarà necessario recarsi nello stand degli organizzatori, in piazza Beverini, si acquistano, dalle 18 alle 24, i ticket per degustare lungo il percorso espositivo. Per degustare occorre acquistare bicchiere e relativa sacca al costo di 5 euro. Costo di ogni degustazione: 2 euro. Kit bicchiere, sacca e 3 degustazioni: 10 euro.