La Spezia potrebbe ospitare la prima e unica vasca oceanica d'Italia

La Spezia - Alla Spezia, forse all'interno del perimetro dell'arsenale militare, potrebbe sorgere una vasca navale oceanica, una struttura unica nel panorama nazionale.

Lo ha confermato, senza sbilanciarsi troppo sul fronte della location, il presidente di Promostudi, Ugo Salerno, a margine della presentazione del progetto del Miglio Blu, avvenuta nel pomeriggio all'interno dei Cantieri Baglietto (leggi qui).



"Nutriamo la speranza che essendo già presenti sul territorio diverse strutture al servizio delle aziende si potrebbe davvero arrivare ad avere una vasca navale oceanica alla Spezia. Ci stiamo lavorando intensamente - ha confermato Salerno - insieme alla senatrice Pucciarelli, alla Marina militare, al sindaco Peracchini e all'assessore Giacomelli. E' un obiettivo molto importante perché una struttura del genere non esiste in Italia e consentirebbe di svolgere esperimenti sulla tenuta degli scafi e l'impatto delle onde su elementi come le piattaforme, che non si possono condurre all'interno delle normali vasche navali".

Salerno ha poi dimostrato di nutrire grandi aspettative anche dal distretto della subacquea: "Mi auguro veda la luce alla Spezia e in tempi brevi per l'importanza che ricopre nel campo della ricerca medica e tecnologica".