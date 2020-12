La Spezia e tutta Italia in zona rossa fra Natale e Capodanno? Il governo ci pensa

La Spezia - Le immagini degli assembramenti per le vie dello shopping di molte città nel weekend appena trascorso hanno fatto discutere ma intanto già nei giorni scorsi il governo, con i nuovi dati fra le mani, aveva guardato a quanto sta succedendo in alcuni stati d'Europa meditando su una decisione clamorosa: tutta Italia in zona rossa a Natale e Capodanno o, comunque, con pesanti divieti di movimento e ristoranti chiusi anche a pranzo. In Germania Angela Merkel ha dovuto chinare il capo davanti ai numeri devastanti della pandemia e dal 16 dicembre i tedeschi saranno obbligati a stare a casa: inutili le misure stabilite il 2 novembre vista la crescita esponenziale dei casi e dei decessi: "Sappiamo che il sistema sanitario è già molto affaticato. Serve un’azione urgente" - ha detto Merkel "l’obiettivo resta che si torni alla possibilità di ricostruire le catene di contatto" e che si raggiunga di nuovo un’incidenza di massimo 50 nuovi casi su 100 mila abitanti in sette giorni. Insomma in Germania, oltre alle scuole, chiusi tutti gli esercizi commerciali dal 16 dicembre con l’eccezione di alimentari, farmacie e banche: niente fuochi d'artificio, dipendenti dell'aziende in telelavoro. Perché, evidentemente, a far paura non sono soltanto i giorni delle feste ma anche, ed in certi casi soprattutto, le settimane che precedono il Natale, soprattutto nei centri della città.



Gli scenari possibili. Tornando all'Italia e alle possibili decisioni, il pacchetto di nuove misure restrittive è ora al vaglio degli organi proposti: da ieri sera è sul tavolo del governo. Misure emerse nel corso di un vertice tra i capi-delegazione e alle quali anche il presidente della Regione Emilia Romagna in una trasmissione televesiva aveva alluso genericamente. Si tratta di tre possibili soluzioni valide dal 24 dicembre al primo gennaio oppure nei dieci giorni festivi e prefestivi (24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio), o infine dal 24 dicembre al 6 gennaio.



Anche alla Spezia weekend ad alta concentrazione. Il lavoro degli steward. "Ovunque ci sono foto dei centri delle città con assembramenti insopportabili", ha detto ieri il commissario straordinario Domenico Arcuri. E a giudicare anche da quel che si è visto localmente non si può dire che Arcuri abbia torto: sabato e domenica il centro della Spezia è stato preso d'assalto nelle vie dello struscio e dello shopping. Sotto le luminarie natalizie, gli steward hanno cercato di evitare gli assembramenti: perché al di là delle mascherine, che la gente indossa correttamente nella maggior parte dei casi, esiste un problema di concentramenti di folla in alcuni precisi luoghi della città e in determinate fasce orarie. Ovvio che la paura più grande e, probabilmente la più probabile, è quella di una terza ondata: quel che si deve cercare di evitare, con tutte le forze possibili, è di dover vivere un momento pandemico ancor più duro della seconda dalla quale, peraltro, l'Italia non è ancora affatto uscita. "Non siamo indovini, ma considerati i numeri attuali possiamo prevedere che eventuali disattenzioni a Natale le pagheremo con la terza ondata, che oltretutto rischia di sommarsi alla stagione influenzale", ha sottolineato all'Adnkronos Salute Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.



Quando si deciderà? Il vertice dei capidelegazione con il premier Conte si è aggiornato a oggi, lunedì 14 dicembre, alle 12, dopo un incontro con il Cts. Di certo non assisteremo ad alcun allentamento, nonostante le continue richieste delle Regioni e delle categorie produttive. Anzi, sulla nuova stretta il governo sembra aver ritrovato la compattezza e aver sposato la linea dei ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia che da tempo ribadiscono la necessità di evitare qualsiasi apertura, che poi pagheremo a gennaio e febbraio.