La Spezia alla Bit di Milano con Confartigianato e Rete imprese

La Spezia - Confartigianato Turismo sarà presente alla Borsa internazionale del Turismo che si terrà a Milano dall’11 al 13 febbraio con un desk con l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica "In Liguria" al Pad. 3 – Stand C49 – C51. La Bit è la manifestazione fieristica milanese che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Domenica 11 febbraio la fiera è aperta a tutti mentre nelle giornate del 12 e del 13 febbraio l'apertura è riservata ai professionisti del settore.



Saranno presenti allo stand la funzionaria di Confartigianato Turismo, Antonella Simone e il consulente di marketing Gianluca Giannecchini. Da oltre trent’anni la BIT favorisce l’incontro tra decision maker, esperti del settore e buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera. L'esperto Gianluca Giannecchini ha curato l'agenda e gli incontri per gli operatori di Confartigianato che parteciperanno ai B2B con buyer e tour operator.



Ecco le aziende delle Rete di Imprese Turistiche dell'Alto Tirreno che saranno presenti allo stand: Coop. guide turistiche abilitate Arte Natura; Consorzio Affittacamere Welcome to La Spezia; Cons. Marittimo 5 Terre Golfo dei Poeti, M.T. Service, Frantoio Il Moro, Ristorante Cristobal, Velamica Resort e charter nautico, Nolomar noleggio gommoni, scoter, bike e NCC, Associazione per il Mare servizi turistici e attività sociali in barca, Grand Hotel Portovenere, I Viaggi del Santo, Tourint case vacanza e gestone spiagge, Captour ncc, Azienda Agricola Pascale - I Pilastri, Autonoleggio Beni, Acquavision trasporti turistici marittimi, Emasail noleggio barche a vela, Emanuela dall’Ara location Villa La Contessa, 5 Terre Transfer 2 – NCC, Antiche Terre Hotel, Albergo La Veranda, Cà Thomas affittacamere, Pian di Luna B&B, Ristorante pizzeria Il Timone, Hotel Palazzo Costa, Pevea noleggio imbarcazioni, Le Bateau Blanc noleggio imbarcazioni, agenzia nautica, Arbaspaa Tour Operator, F.lli Verona noleggio pullman, Corte Paganini Casa vacanze, Azienda Agricola Spagnoli – Agriturismo Il Fienile, Agenzia Viaggi Arianna 2002, Hotel Rosa dei Venti, Locanda il Monastero, Hotel della Baia, Albergo Amici, Ciccio e Pinolo ristorante e affittacamere, Enterprising Services – boat & breakfast, locazione e noleggio imbarcazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Assistenza Confartigianato, tel. 0187.286655 - mobile 340.7130182.