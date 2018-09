La Scuola nazione trasporti e logistica raddoppia l'offerta

Aperta un sede a Marina di Carrara. Nata nel 1991, la Scuola ha erogato 30mila ore di formazione complessa per 9mila lavoratori di oltre 400 aziende di dieci regioni.

La Spezia - Il mondo cambia in maniera frenetica ed è necessario aggiornarsi per restare al passo. Soprattutto nel settore del lavoro, dove sta prendendo sempre più campo la cultura della formazione. Per questo la Scuola nazionale trasporti e logistica ha inaugurato oggi "Punto Formazione", un nuovo metodo di comunicazione che consiste in un aggiornamento periodico sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e nella esposizione delle linee di intervento in progetto.

Sono intervenuti Pier Gino Scardigli e Genziana Giacomelli, presidente e direttore della Scuola, per il focus su formazione e nuove opportunità di sviluppo, e Luca Perfetti, dirigente Demanio, Lavoro portuale e Personale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, per il focus sul Piano dell’organico triennale dei èporti della Spezia e di Carrara.



"Siamo nel bel mezzo di una evoluzione che sta investendo il mondo della portualità - ha spiegato Perfetti -. Ne sono esempi il gigantismo navale, le trasformazioni internazionali e le novità che riguardano il lavoro portuale in senso stretto. Il decreto "correttivo porti" del 2017 ha focalizzato l'attenzione del legislatore sulle tematiche del lavoro portuale, considerandolo un asset fondamentale del sistema. Le Adsp sono così chiamate a elaborare piani organici che oltre alla ricognizione delle mansioni e dei contratti compie anche l'analisi dei fabbisogni futuri. La tecnologia avanza e bisogna adeguarsi. In pochi decenni si è passati dal lavoro manuale a una grande specializzazione e una automazione sempre più ampia. Da quasi trent'anni la Scuola nazionale trasporti e logistica si occupa di accompagnare questo percorso e oggi la formazione non è più considerata un obbligo ma una necessità: è talmente importante che sono le aziende a chiedere che siano formate determinate figure. Nel 1991 ci fu una grande capacità di visione a lungo termine. E oggi ci sono risorse messe appositamente a disposizione per compiere la formazione dei lavoratori".



Un cammino lungo e costellato di soddisfazioni, che ha portato alcune settimane fa all'apertura di una sede a Marina di Carrara, al servizio dei terminalisti e delle aziende del porto apuano.

"Finalmente questi due territori di confine hanno trovato una unità territoriale dopo essere stati divisi in Regioni diverse in maniera un po' artificiale. Una Adsp unica è un segnale importante. La nascita della Scuola - ha ricordato Scardigli - è stata determinata dal processo di innovazione senza precedenti che ha investito La Spezia tra gli anni Ottanta e i Novanta. Con l'avvento di quella rivoluzione il porto di Genova calò i suoi traffici sino a 300mila teu mentre il porto spezzino raggiunse il milione e mezzo. La portualità italiana cambiò per sempre e il cambiamento continua ancora oggi, di giorno in giorno. Per questo continua il nostro impegno per essere sempre aggiornati e aggiornare. Ad agosto si è chiuso un che su 41 imprese coinvolte ne ha viste ben 13 spezzine. Predisponiamo piano che coinvolgono aziende di dieci Regioni, tutte quelle che hanno un porto e le imprese, che sono nell'80 per cento dei casi di piccole o medie dimensioni, non pagano nulla potendo contare sui fondi messi a disposizione".

"Negli ultimi anni - ha concluso Giacomelli - abbiamo focalizzato l'attenzione su innovazione e automazione, per aiutare i lavoratori a entrare nel mondo del lavoro portuale e per evitare che le novità possano spingere fuori chi non sviluppa le competenze che oggi vengono richieste".



Con questo primo appuntamento si è inteso in particolare di illustrare il bilancio di un rilevante intervento, a livello nazionale, sviluppato attraverso 13 Piani che hanno erogato 30mila ore di formazione complessa, strettamente funzionali alla competitività delle imprese, con il coinvolgimento di 9.000 lavoratori di diverso livello e di 400 aziende in dieci regioni: Liguria, Emilia Romagna, Marche, Veneto, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Lombardia. Questa significativa esperienza ha dato inoltre vita, inoltre, ad un nuovo, collaudato modello di formazione che ha ulteriormente qualificato la progettualità stessa della Scuola, con sede alla Spezia, dove è stata fondata. Il punto formazione si è svolto nella Sala Stampa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale alla Spezia. Si è trattato di un evento concepito non soltanto per diffondere i risultati raggiunti nell’ambito dei progetti realizzati, ma anche per rendere note le opportunità che si aprono nel prossimo futuro per il territorio e per il settore.



Nel contesto di “Punto Formazione” è stato proiettato anche un breve video, ideato dalla Scuola, con interviste a parti sociali, docenti universitari ed esperti, sul tema del cambiamento in atto nel settore Logistica, Porti e Trasporti e focalizzato sull’impatto di tale cambiamento sulle persone e sulle organizzazioni nel sostegno della competitività. La Scuola, con sede alla Spezia dove è stata fondata, attraverso una partnership storica con IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali), ha attuato, sin dalle prime fasi di sperimentazione del Fondo, piani formativi settoriali complessi a valere su Bandi di sistema Fondimpresa. Sono state realizzati ad oggi, nel complesso, come detto, 13 Piani, che hanno visto l’erogazione di oltre 30.000 ore di formazione, con il coinvolgimento di oltre 9.000 lavoratori di diverso livello (operai, impiegati, quadri) e di più di 400 aziende di tutto il territorio nazionale operanti nel settore Logistica, Porti e Trasporti.

La formazione ha riguardato un’amplissima gamma di ambiti didattici strettamente funzionali alla competitività delle Imprese aderenti, con particolare riferimento all’innovazione dell’organizzazione, alla qualificazione dei processi produttivi, alla digitalizzazione, all’internazionalizzazione. I Piani sono stati promossi dalle Parti Sociali nazionali di settore dei datori di lavoro Assiterminal, Assologistica, Fise Uniport e delle organizzazioni sindacali Filt CGIL, Fit CISL e UIL Trasporti, che hanno costituito una cabina di regia stabile (attraverso un comitato di pilotaggio costituito pariteticamente da rappresentanti di ciascuna Associazione-Organizzazione) non solo a supporto della gestione dei singoli Piani, ma anche in funzione di nuova progettualità e dell’organizzazione di attività di accompagnamento alla formazione connotate da valore aggiunto: organizzazione eventi consistenti in seminari tematici, creazione di strumenti per lo sviluppo e l’innovazione, messa a punto di un modello di certificazione delle competenze, specifico per il settore Logistica, Porti e Trasporti.

Ha accompagnato lo sviluppo dei Piani anche un comitato tecnico scientifico, composto da esperti provenienti in particolare dal mondo delle Professioni e dell’Università. In quest’ottica, è stato siglato un accordo quadro di collaborazione con CIELI, Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture dell’Università degli Studi di Genova, per lo sviluppo di attività di formazione orientata ad obiettivi di ricerca, competitività e innovazione per il settore Logistica, Porti e Trasporti.