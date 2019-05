La Rete turistica Alto Tirreno ha incontrato due blogger

La Spezia - Gli operatori della Rete Turistica Alto Tirreno che fa capo alla Confartigianato della Spezia, hanno ospitato in questi giorni i blogger Francesco Leone di “Italia Nascosta” e Veronica Leone di “JeVeronique”. I due giovani blogger e influencer, sono stati accolti e accompagnati in vari percorsi turistici sul nostro territorio per testare una parte dei pacchetti turistici confezionati ad hoc nell'ambito del progetto transfrontaliero SIS.T.IN.A. finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliero Italia Francia Marittimo 2014-2020.



“La via della Pietra” è il tour proposto dall'Agenzia Viaggi Del Santo in collaborazione con le guide turistiche abilitate della Coop. Arte e Natura e rientra nel Catalogo del Grand Tour dell'Alto Mediterraneo #grandtourpmed che sarà presentato a numerosi e qualificati buyers italiani ed esteri, alla Spezia il 7 e 8 giugno p.v., da Blue Hub, Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, capofila del progetto e del quale la Rete Turistica Alto Tirreno, è l'unico partner privato.



Il tour sul nostro territorio è stato costruito attorno a due temi del progetto: Food&Wine (itinery & cooking classes) e wellbeing basandosi sulla “esperienzialità” e sulla fruibilità sostenibile delle risorse. Francesco e Veronica Leone, con la loro piccola Isabel, sono stati ospitati presso l'Agriturismo Il Fienile di Masignano di Arcola e accompagnati sempre da una guida turistica con un mini van di Giovanni Magrini - NCC, in visita agli scavi archeologici di Luni, ad una degustazione di vini locali presso l'Enoteca Regionale della Liguria a Castelnuovo Magra, al centro storico di Sarzana, alle cave di Marmo di Carrara con degustazione di lardo di colonnata e a Lerici, presso il Resort Velamica per un corso sulla preparazione del pesto guidato da Cinzia Angelotti dell'Agriturismo Il Fienile.



“E' motivo di grande soddisfazione per noi – dichiara Antonella Simone responsabile di Confartigianato Turismo – fare parte di questo importante progetto che vede coinvolti, oltre alla Liguria, i territori della Toscana costiera, della Sardegna, della Corsica e della Region Sud Paca. I nostri operatori turistici hanno subito colto lo spirito di cooperazione del progetto e si sono attivati per confezionare pacchetti turistici ad hoc. Francesco e Veronica sono i primi due blogger arrivati per testare i nostri tour, la prossima settimana ospiteremo la blogger Diana De Lorenzi di “The Spiral D” che sperimenterà parte del pacchetto “Tour a Vela settimanale dalla suggestiva Riviera Ligure di Levante alla lussureggiante Costa Azzurra“ proposto da Velamica Charter Nautico per i temi individuati dal progetto: itinerari per diportisti ed enogastronomia”.



Per aderire o avere informazioni sulla Rete Turistica Alto Tirreno contattare Antonella Simone, Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286655 – email: turismo@confartigianato.laspezia.it