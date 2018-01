La Fibra Ottica in Italia: Offerte e Copertura

La Spezia - La fibra ottica in Italia è ormai diventata una realtà. Fino a pochi mesi fa, la copertura era piuttosto scarsa e le offerte, laddove attivabili, erano poco convenienti a causa dei costi piuttosto alti. Oggi, per fortuna, la situazione sembra essere in graduale miglioramento, grazie ad impegno ed investimenti che hanno reso questa tecnologia disponibile in molte zone del paese.



Che cos'è la Fibra Ottica

La fibra consiste in un cavo composto da un nucleo interno, il core, ed un mantello esterno, il cladding. All'interno di questo viaggia un segnale luminoso: la costituzione del canale è perfetta per questo segnale, lo supporta per lunghe distanze e soprattutto ne riduce notevolmente la dispersione. Rispetto all'ADSL, basata sul rame, la fibra dunque garantisce prestazioni migliori, sia in termini di velocità che di latenza.



La situazione in Italia

La fibra ottica in Italia, purtroppo, è ostacolata dai lavori per la posa dei cavi, che inducono una serie di difficoltà. Queste hanno reso problematica la copertura delle città, ma la situazione critica sembra essere alle spalle. Al giorno d'oggi, più di un quarto della popolazione ha un collegamento in fibra fino a 100 Mega, mentre quasi il 70% è coperto dalla banda ultra larga.

La situazione è in fase di costante crescita, anche grazie a progetti come Open Fiber, vincitrice dei primi due bandi governativi, che entro il 2022 dovrà coprire 7,7 milioni di unità immobiliari con la FTTH, la tecnologia più performante, che oggi raggiunge solo un milione di numeri civici, su un totale di 50. L'obiettivo generale, imposto dall'Unione Europea, è quello di dare entro il 2020 la velocità di 30 Mega a tutti e i 100 Mega al 50% della popolazione. Secondo i programmi messi in essere dalle ultime due legislature in Italia, questi obiettivi dovrebbero essere raggiunti. Il progetto, sempre europeo, di garantire entro il 2025 1 Giga alle principali aziende ed ai servizi pubblici, con tutte le abitazioni collegate almeno a 100 Mega, sembra invece destare maggiori difficoltà. Ma a quanto si può navigare, concretamente, oggi?



Offerte Fibra

Tramite la selezione delle migliori offerte fibra operata da Komparatore.it, un motore di comparazione tariffaria, emerge che tutti i principali operatori nazionali propongono una velocità massima della fibra di 1 Giga in download. Tale velocità non è disponibile in tutto il territorio nazionale, ma solo nelle zone coperte dalla FTTH di alcune città principali, differenti da provider a provider. Ecco, nel dettaglio, le cinque offerte fibra con velocità di 1 Giga.

• TIM Smart Fibra: disponibile ad un canone di 24,90€ ogni 4 settimane per un anno (poi 34,90€ per tre anni, dopo a 39,90€ per sempre) include la fibra ottica e le chiamate verso i fissi ed i cellulari nazionali a 0 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta. Per usufruire della velocità massima, è necessario un contributo di 5€ in più a rinnovo, gratuito tuttavia per il primo anno.

• Vodafone Iperfibra Family, a 25€ ogni 4 settimane, include chiamate illimitate verso i numeri nazionali, i fissi internazionali di Zona 1 ed i cellulari di Cina, Canada ed USA. Prevede la fibra ottica fino ad 1 Giga con opzione Velocità Fibra attiva, gratis per il primo anno e dopo a 5€ in più a rinnovo.

• Fastweb Internet + Telefono, disponibile a 29,95€ ogni 4 settimane per sempre. Include chiamate illimitate verso i fissi nazionali e internet con la fibra fino ad 1 Giga con opzione Ultra Fibra attiva, gratis per il primo anno e dopo a 5€ a rinnovo.

• Wind Home Unlimited Infostrada, a 24,90€ a rinnovo, con fibra fino a 1000 Mega e chiamate illimitate verso i fissi nazionali, i cellulari nazionali ed i fissi di Europa Occidentale, USA e Canada.

• Tiscali UltraFibra Giga: attivabile ad un costo mensile di 19,95€ per un anno (dopo 34,95€ al mese per sempre), include internet senza limiti fino ad 1 Giga, chiamate illimitate verso i fissi ed i cellulari nazionali, 60 minuti di chiamate verso i fissi internazionali ed una sim Tiscali Mobile, con 2 Giga di traffico incluso al mese.