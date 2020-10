La Coral Methane affianca la Costa Smeralda, via al rifornimento

La Spezia - E' la Coral Methane, salpata da Barcellona tre giorni fa, la bettolina che opererà il primo rifornimento di gas naturale liquefatto da nave a nave in Italia. Ad attendere il "rabbocco" è la Costa Smeralda, ammiraglia della compagnia genovese alimentare con il combustibile destinato a rimpiazzare il bunker oil che ha spinto le grandi unità negli ultimi decenni. La nave, che batte bandiera olandese, è stata costruita nel 2008 per trasportare sia GNL che etilene, ma è stata modificata poi nel 2018 per il solo gas naturale. Questo viene conservato a -163° all'interno dei serbatoi, temperatura che garantisce lo stato liquido del carburante.

A sua volta Costa Smeralda è dotata di tre serbatoi, due con capacità di 1.525 metri cubi ciascuno e un terzo di 520 metri cubi. L'operazione è ormai di routine, visto che la Coral ha fatto il pieno alla Smeralda in passato nel porto di Barcellona, garantendo all'ammiraglia un'autonomia di circa due settimane. In ogni caso, da ordinanza della Capitaneria di porto della Spezia, "dalle 6 alle 20 del 25 ottobre 2020 è fatto divieto a tutte le unità di accedere allo specchio acqueo definito da un cerchio di raggio pari a 100 (cento) metri - lato mare - centrato sul punto di interfaccia bettolina-nave rifornita".