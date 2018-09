La Confartigianato relatrice alla prestigiosa Cà Foscari

Giannecchini: "La nostra rete d'imprese ha creduto nella forza del lavoro in team come nuova metodologia per fare business nel turismo".

La Spezia - La Rete d'Imprese Turistiche dell'Alto Tirreno che fa capo a Confartigianato della Spezia, è stata selezionata tra tutte le Reti e i Consorzi turistici d'Italia, per partecipare ad un prestigioso convegno a Venezia organizzato dall’Università Cà Foscari perché ritenuta la più innovativa nella promozione sia degli operatori turistici che del territorio. Il workshop dal titolo “Per un turismo più competitivo – Gestire le criticità organizzative e tecnologiche nelle imprese e nei territori” ha tematizzato le innovazioni organizzative e tecnologiche che rappresentano spesso una parte della criticità nella filiera del turismo. Relatore per la Rete Alto Tirreno, Gianluca Giannecchini, esperto di marketing del turismo, che si è confrontato, tra gli altri, con Michele Tamma, docente di Strategie d'Impresa, Luca Boccato, amministratore delegato HNH e Nicola Galiazzo amministratore Grado in Rete.



“Dopo avere presentato le peculiarità del Golfo dei Poeti e delle Cinque Terre senza trascurare l'entroterra della nostra Provincia - spiega Giannecchini - ho sottolineato l'importanza della nostra Rete che ha creduto nella forza del lavoro in team come nuova metodologia per fare business nel turismo, presentando tutti i servizi degli operatori anche ai clienti della attività ricettive e organizzando degli educational al personale degli alberghi. Tra le domande degli intervenuti: come gestire una Rete che raggruppa varie tipologie di attività, cosa che facciamo selezionando solo imprese che garantiscono la massima serietà e qualità; puntando sul turismo esperienziale; agendo sul portale appositamente aperto e, punto fondamentale, avere alle spalle il supporto di una associazione di categoria che cura il rapporto con le istituzioni”.



“E' senza dubbio un importante riconoscimento – ha dichiarato Giuseppe Menchelli direttore di Confartigianato La Spezia - siamo contenti. La nostra Rete portata ad esempio in una delle principali università europee testimonia il grande lavoro che abbiamo svolto sul territorio. Ora guardiamo avanti, siamo presenti alla Fiera del Turismo di Parigi (IFTM TOP RESA) e poi al TTG di Rimini”. Per iscriversi alla Rete d'Imprese Turistiche dell'Alto Tirreno ed avere ulteriori informazioni si può contattare Confartigianato La Spezia, Antonella Simone, tel. 0187.286655, e-mail: turismo@confartigianato.laspezia.it oppure consultare il sito www.cinqueterreholidays.com