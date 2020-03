La Spezia - La FLC CGIL organizza un corso di preparazione per i docenti precari che dovranno sostenere i concorsi ORDINARIO e/ o STRAORDINARIO 2020 per le scuole di ogni ordine e grado. Il corso si articolerà in 12 lezioni in VIDEOCONFERENZA nel pieno rispetto del DPCM del 4 marzo che vieta assembramenti pubblici.

L'inizio delle lezioni è fissato per il 16 Marzo alle ore 17.00



Per informazioni inviare esclusivamente una mail all'indirizzo concorsoscuola@cgillaspezia.it



ELEMENTI DI PEDAGOGIA E DIDATTICA

G. Franceschini - Unifi

ELEMENTI DI PSICOLOGIA DELLA SCUOLA E DELLO SVILUPPO

G. Franceschini - Unifi

COMPETENZE DIGITALI E PNSD

A. Fini – DS ISA 13

AUTONOMIA SCOLASTICA

S. Fabiani – DS ISA 2

ELEMENTI DI ANTROPOLOGIA

T. Chiappelli - Unifi

INDICAZIONI NAZIONALI

M. Torre – DS ISA 1

COMPETENZE CHIAVE PER APPRENDIMENTO PERMANENTE IN AMBITO EUROPEO

G. Geranio – DS ISA 5

DISABILITA’ BES DSA: ASPETTI NORMATIVI E DIDATTICA INCLUSIVA

M.A. Scolozzi – ISA 13

M. Chiappini – ISS Parentucelli Arzelà

STRUTTURA ORDINAMENTALE DEL SISTEMA SCOLASTICO

M. Buongiovanni – DS ISA 4

VALUTAZIONE DI SISTEMA: INDIRE, INVALSI

L. Vitiello - DS ISA 8

STORIA DELLA SCUOLA

A. Cecchini – ISA 10

STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

L. Ghiglione – CGIL La Spezia