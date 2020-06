La CISL e i vertici ASL: "Da Troiano atteggiamento poco costruttivo"

La Spezia - "Si è svolto oggi giovedì 25 giugno l’incontro programmato tra le organizzazioni sindacali e Asl 5 avente come ordine del giorno la situazione relativa alle Rsa, residenze sanitarie anziani analizzando i dati epidemiologici. Non solo: il vertice è servito per illustrare le misure adottate per prevenire nuovi focolai e allo stesso tempo per tornare alla piena operatività nella massima sicurezza per ospiti e operatori, in seguito al calo dei nuovi ingressi imposto dal blocco Covid-19. La dottoressa Alesssandra Massei, direttore sociosanitario, ha fornito il quadro dei decessi con 42 persone mancate dati che secondo Asl sono in linea con quelli dell’anno precedente, con una età media di 94 anni.

Per quanto riguarda il ritorno degli ospiti sono già operative le zone filtro come previsto da delibera regionale, compresa la struttura Mazzini di viale Alpi. Su questo viene accolta la richiesta CISL di riapertura nella massima sicurezza garantendo la lunga lista di richieste delle famiglie e l l'occupazione nelle rsa.

Per quanto riguarda i centri diurni disabili ed Alzheimer Asl5 applicherà le linee guida regionali, con l'impegno da parte di gestori e cooperative a presentare progetti personalizzati per piccoli gruppi in totale sicurezza.

La direzione Asl5 su nostra sollecitazione si è impegnata nei servizi territoriali a garantire efficienza e ristrutturazione aprendo un confronto sulla nostra idea di servizi socio sanitari distrettuali.

Purtroppo su questa discussione con nostra sorpresa il commissario straordinario Daniela Troiano ha tenuto un atteggiamento che riteniamo poco costruttivo e che nè accettiamo nè tolleriamo dal punto di vista sindacale. Dobbiamo positivamente prendere atto del doveroso chiarimento che Massei ci ha fornito, garantendo che il servizio dialisi dell’ospedale San Nicolò di Levanto proseguirà anche nei prossimi mesi".



Antonio Carro segretario gen Ust CISL

Mirko Talamone segr.conf.le CISL

Antonio Montani Segr.Gen. Fnp CISL

Salvatore Currenti Fp Cisl