La Banca Europea per gli investimenti e la riqualificazione energetica

La Spezia - Nell’ambito del Progetto di informazione comunitaria “Europe Direct”, la Provincia della Spezia promuove per mercoledì 3 aprile 2019 presso il Palazzo del Governo (Via V. Veneto, 2) a partire dalle ore 9.30 una sessione formativa sul tema della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico per la riduzione dei costi energetici e riduzione della CO2. In particolare, durante la sessione formativa sarà presentato il ‘Programma ELENA’, un finanziamento comunitario gestito dal Dipartimento di Energia della Commissione Europea insieme alla Banca Europea degli Investimenti, per finanziare l’Assistenza Tecnica prodromica all’avvio delle procedure di gara per gli investimenti di riqualificazione.



In particolare il workshop verterà sulla presentazione del ‘Programma ELENA’, dei suoi obiettivi e sui percorsi di attuazione delle attività di Assistenza Tecnica. Saranno approfonditi alcuni temi, quali: ? l’assistenza tecnica: il team di supporto alla PA; le strategie di progetto; il coinvolgimento degli enti territoriali beneficiari dell’iniziativa; ? la determinazione del perimetro patrimoniale soggetto a diagnosi e soggetto agli investimenti di riqualificazione energetica, le diagnosi energetiche ed il censimento; ? le caratteristiche delle procedure di gara, la Partnership Pubblico Privato (PPP) e le caratteristiche del Contratto di Prestazione Energetica (Energy Performance Contract); ? le Energy Services Companies (ESCO): chi sono e che ruolo assumono nel progetto; ? le caratteristiche finanziarie e contabili dell’intera operazione. Spesa corrente/investimento? Off-balance o on-balance? Effetto leva ed investimenti



Il workshop è gratuito e si rivolge a: enti pubblici (amministratori e funzionari pubblici), ingegneri, architetti, avvocati, consulenti, EGE che si avvicinano o attivi nel settore della riqualificazione energetica, ESCO, banche ed istituti di credito che, per policy aziendali, hanno linee di credito e prodotti di finanziamento ‘green’ – ‘energy’. Per informazioni ed iscrizioni: europe.direct@provincia.sp.it









Programma



SESSIONE MATTUTINA ore 09.00-09.30 Registrazione partecipanti



ore 09.30 Avvio lavori



Saluti istituzionali, a cura della Provincia della Spezia



Il Programma ELENA strumento finanziario di supporto per l’Assistenza Tecnica nella Riqualificazione Energetica della PA, a cura di E2B Consulting srls



PROSPER: un progetto di successo per la riqualificazione della pubblica illuminazione e degli edifici pubblici dei Comuni della provincia di Savona, a cura della Provincia di Savona



ore 13.00 Conclusione lavori



SESSIONE POMERIDIANA ore 14.00 Avvio lavori



Idee progettuali, fabbisogni e possibili soluzioni: roundtable e discussione degli argomenti trattati, a cura dei partecipanti e di E2B Consulting srls



ore 16.00 Conclusione lavori







Relatori



Avv. Nicola Giampaolo – Esperto Legale E2b Consulting srls - Laureato in Giurisprudenza ed iscritto all’albo degli Avvocati di Chieti dal 1994, ha maturato una significativa esperienza nell’assistenza tecnica, supporto e consulenza alla PA in tema di Contratti Pubblici e Procedure di Gara, specie in tema di PPP con particolare attenzione alle Concessioni di Servizi. E’ stato componente del team di Assistenza Tecnica dei progetti ELENA della Provincia di Chieti, di Savona, di Bergamo e della Città Metropolitana di Genova nonché Progetto MLEI della Città Metropolitana di Torino ed Interreg ‘Stepping’ di Regione Piemonte.



Ing. Ph.D. Pierluigi Fecondo - Esperto Ingegnere E2b Consulting srls – Dottore di Ricerca ed Esperto in Gestione dell’Energia, ha maturato una significativa esperienza sia in tema di riqualificazione energetica degli edifici e della pubblica illuminazione sia nello svolgimento e validazione di diagnosi energetiche. E’ stato componente del team di Assistenza Tecnica dei progetti ELENA della Provincia Chieti, di Savona, di Bergamo e della CCIAA di Foggia in qualità di Project Engineer Assistant e coordinatore tecnicoscientifico del Progetto SEE TRACE. Svolge attività libero professionale occupandosi di progettazione, consulenza e ricerca nei settori dell'efficienza energetica, energie rinnovabili ed energy management in ambito civile e industriale, progettazione di impianti per committenza privata e amministrazioni pubbliche. E' autore di pubblicazioni in atti di convegni, riviste scientifiche e specializzate.





Dott. Paolo Castrignanò - Financial Expert E2b Consulting srls – Laureato in Economia, Dottore Commercialista ed Esperto Revisore Contabile, ha maturato significativa esperienza nel settore della verifica e valutazione della sostenibilità economica di progetti di PPP sia in tema di investimenti sia in tema di verifica e veridicità dei Piani Economici Finanziari presentati con le offerte economiche dei partner privati. In possesso di esperienze professionali specifiche nel campo della finanza agevolata e bandi di finanziamento europei, in certificazione di spese effettuate nell’ambito di progetti europei finanziati, in attività di lavoro concernenti la gestione e la rendicontazione dei progetti europei. E’ stato componente del team di Assistenza Tecnica dei progetti ELENA E’ stato componente del team di Assistenza Tecnica dei progetti ELENA della Provincia di Chieti, di Savona, di Bergamo, della Città Metropolitana di Genova e della CCIAA di Foggia, nonché Coordinatore amministrativo e finanziario del Progetto Interreg MED “iMed15 – FoBioEnergy Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas”



Dott.ssa Gabriella Calandria - Funzionario amministrativo presso l'Ufficio Ambiente della Provincia di Savona – Laureata in Scienze Politiche indirizzo Politico-Sociale, ha collaborato a progetti Europei in materia ambientale quali NADIA (per la riduzione del rumore in ambito urbano), WISE POWER e GP WIND (in materia di energia eolica). Ha seguito il Patto dei Sindaci per i Comuni della Provincia di Savona, attività che ha permesso l'accesso al Progetto ELENA, per il quale ha curato le attività compito dell'Ente: dai contatti con i Comuni ed i Professionisti coinvolti nell'Assistenza Tecnica, al collegamento fra gli uffici della Provincia per le gare del Progetto, in alcune quale Responsabile del Procedimento