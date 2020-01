L'ingegner Sgherri confermato alla guida della Fondazione ITS

La Spezia - Nella seduta del 13 gennaio il consiglio di indirizzo della Fondazione ITS della Spezia su indicazione della Università di Genova ha rieletto l’ingegner Roberto Guido Sgherri come presidente, con un incarico di validità triennale.



“Sono onorato e grato a tutti i colleghi consiglieri per la fiducia confermata e mi auguro che, con il loro sostegno, continuerò a svolgere al meglio questo incarico con costante attenzione ai bisogni e necessità delle aziende del tessuto economico locale. Ho l’orgoglio di continuare a presiedere una Fondazione solida, riconosciuta dal MIUR tra le 50 Fondazioni più virtuose su tutto il territorio nazionale, e che ogni anno riconferma gli eccellenti esiti occupazionali dei suoi corsi, con una percentuale di occupazione superiore all’80%”, commenta Sgherri.



La Fondazione ITS di La Spezia è stata istituita nel 2008 con lo scopo di formare tecnici altamente specializzati, profili professionali “pronti” per il mondo del lavoro con una visione di sistema del contesto tecnico e tecnologico in cui operano, in grado di offrire un contributo innovativo per valorizzare le vocazioni del territorio e competere in differenti contesti, nazionali ed internazionali.

Ha all’attivo 9 corsi biennali ITS, ha diplomato più di 100 allievi, con un tasso di occupazione superiore all’80 %



La figura professionale proposta dal percorso ITS attivato alla Spezia è un Tecnico superiore specializzato nella progettazione e industrializzazione di processi/prodotti meccanici, dalle basi economiche e normative a tutti gli aspetti del design, delle proprietà dei materiali utilizzati, fino all'utilizzo dei software di rappresentazione e simulazione.

Nel mese di luglio 2020 uscirà il bando di reclutamento allievi per il 10° percorso ITS che partirà in autunno.



Nella stessa seduta c’è stato anche il rinnovo delle cariche sociali.



Consiglio di indirizzo:

Bertetti Paolo

Cozzani Francesca

De Vincenzi Paola

Ferrando Marco

Lombardi Gianluca

Povesi Paolo

Saccone Patrizia

Signorastri Elena

Viaggi Roberta

Visconti Nicola

Zullo Giovanna



Giunta esecutiva:

Casarino Marco

Levanti Sara

Murgia Chiara

Palmieri Stefano



Comitato tecnico-scientifico

Boni Giorgio

Bruzzone Luca

Garibotti Edoardo

Grondona Mariella

Mariotti Massimo

Poli Ornella

Raffellini Marco

Renda Francesca

Spinetti Claudio



Assemblea di partecipazione

Cisita Formazione Superiore

Cna La Spezia

Confartigianato La Spezia

Confindustria La Spezia

F.C.L./Formazione Cooperazione Lavoro

Fincantieri Spa; Forma/Ente Formazione Professionale

Formimpresa Liguria

Hydrolab/Hydrocat

I.I.S. Capellini-Sauro; I.I.S.Natta/Deambrosis

Leonardo Spa

Provincia Della Spezia

Scuola Nazionale Dei Trasporti E Logistica

Università Degli Studi Di Genova

Villaggio Del Ragazzo