L'imposta di soggiorno scende a 2,50 euro a notte

Giornata di riunioni tra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale per trovare una soluzione condivisa. Istituito un tavolo di confronto permanente.

La Spezia - Il primo incontro si è svolto in mattinata, ma non è stato sufficiente per arrivare a definire una strategia accettata da tutti. Nel pomeriggio le associazioni di categoria spezzine e l'amministrazione hanno fatto il bis, a poche ore dalla seduta di consiglio comunale nel corso della quale avverrà la presentazione del bilancio di previsione e della delibera relativa all'imposta di soggiorno, votata dalla giunta il 16 gennaio e modificata nella data di entrata in vigore da una delibera votata lunedì 29. Dalla decorrenza a partire dal 1° di febbraio, l'amministrazione aveva ritenuto di posticiparla di un mese, al 1° di marzo. Una decisione che di certo accoglieva almeno in parte le preoccupazioni espresse nelle settimane scorse dalle associazioni di categoria. Ma la modifica non è stata ritenuta sufficiente.



Sin dalla mattina i rappresentanti di Rete imprese Italia, ovvero di Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato, hanno chiesto all'unisono la riduzione dell'importo previsto del balzello, passato da 1,5 a 3 euro a notte, pro capite, per i primi cinque pernottamenti. La proposta è stata quella di scendere a 2,5 euro, ma l'intesa non si è perfezionata nell'incontro caratterizzato dalla confusione.

Tra le altre istanze c'era la non applicazione dell'aumento dell'imposta nei confronti di quanti hanno già prenotato la stanza, d'albergo, bed and breakfast o affittacamere, onde evitare di far ricadere sulle agenzie turistiche spezzine l'ammontare di un incremento di costo che non potrebbe ormai essere richiesto ai clienti.



Dopo una lunga discussione, proseguita nel corso del pomeriggio, è stata trovata la quadratura del cerchio con l'accoglimento di alcune delle richieste delle associazioni di categoria. Ma non quella della compensazione per chi ha già prenotato: nonostante l'insistenza, l'amministrazione ha negato questa possibilità, lasciando però la porta aperta per una misura compensativa per il 2019 da discutere nell'ambito del tavolo permanente di confronto tra le parti. Tra le questioni aperte anche la possibilità di una differenziazione dell'importo in base alla tipologia di struttura ricettiva, sempre a partire dal prossimo anno.

Già dal 2018 ci sarà invece l'innalzamento dell'esenzione dai 14 ai 16 anni e lo stop all'aumento dopo il quinto giorno per i lavoratori trasfertisti.

Al tavolo si parlerà anche della gestione del 60 per cento delle entrate derivanti dall'imposta stessa e della lotta all'evasione.

"Dalla situazione di partenza della mattina - commenta a CDS Fabrizio Capellini, di Confesercenti, associazione che ha il semestre di presidente di Rete imprese Italia - non ci aspettavamo di ottenere questo risultato. Ci sono inoltre impegni precisi per il 2019, come quello sulla differenziazione degli importi: pensiamo di aver fatto un lavoro utile".