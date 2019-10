L'importanza di Bilog per il raddoppio della Pontremolese

La Spezia - Ci sono la conclusione del raddoppio della linea Pontremolese e la realizzazione della Galleria di Valico sullo sfondo dei dibattiti che si svolgeranno nel corso della due giorni di Bilog, la biennale della logistica che si svolgerà a SpeziaExpò il 16 e il 17 ottobre prossimi (leggi qui).



I rapporti tra il porto spezzino e l'hub logistico del Piacentino sono infatti la scintilla che ha portato all'organizzazione di un'iniziativa come Bilog, cresciuta a dismisura nella sua seconda edizione con la presenza di decine di relatori internazionali e di Iveta Radicová, coordinatrice dell'Unione europea per il Corridoio Mediterraneo.

Nonostante la Pontremolese sia una delle poche opere italiane (se non l'unica) che non scatena dissenso nei suoi confronti e dunque non sarebbe osteggiata nella sua realizzazione (c'è anzi da registrare il parere favorevole di Legambiente) il finanziamento del completamento del raddoppio non si scorge all'orizzonte. Un delitto economico e ambientale, essendo l'infrastruttura che potrebbe portare il secondo porto italiano per movimentazione a sviluppare il trasporto su ferro dal 35 per cento attuale al 50 per cento, e forse anche di più.

Da oltre quarant'anni gli appelli politici e dell'imprenditoria del Levante ligure, del Nord della Toscana e dell'Emilia si sprecano, ma lassù sull'Appennino nulla è avvenuto, rendendo meno utili i lavori per il raddoppio degli altri tratti della Parma - La Spezia.

Al termine di un evento di ampio respiro come Bilog le cose potrebbero cambiare.

"Il problema del completamento del raddoppio della Pontremolese è politico in senso lato. Il collegamento tra il porto spezzino e la Pianura Padana - ha spiegato la presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo, a margine della presentazione dell'evento di metà ottobre - non è stato inserito nella rete Ten-T. Quello della Spezia è un porto Core, ma siamo collegati al corridoio Scan-Med attraverso la linea che transita per Pisa, Firenze e Bologna. Occorre lavorare per la revisione della rete Ten-T per portare Rfi a intervenire. L'azienda, infatti, dà priorità alle linee inserite nella rete per investimenti così cospicui. Per completare la Pontremolese, infatti, si stima una spesa di quasi 2 miliardi di euro, e uno di questi sarebbe necessario per la sola galleria. Stiamo lavorando per l'inserimento della Parma - La Spezia nelle reti di trasporto europee mantenendo l'interlocuzione con la Regione e il ministero, per poi rivolgerci alla Commissione europea".



Sarà essenziale e significativa, in questo senso la presenza della coordinatrice Radicová che ha chiesto di fare visita al porto e di vedere da vicino i tre nodi ferroviari che vengono utilizzati per la movimentazione delle merci: La Spezia marittima, Valdellora e Santo Stefano Magra.