L'idea: crocieristi in elicottero verso la Garfagnana

La Spezia - Un volo di un quarto d'ora per passare dalla costa del Golfo dei poeti alle acque del Lago di Vagli, in Garfagnana. E' l'idea in fase di studio da parte dell'amministrazione comunale del paese della Lucchesia, dell'agenzia Vagli Park che gestisce le attrazioni turistiche connesse al lago e alcune compagnie di crociera che fanno scalo alla Spezia.



Si tratterebbe di un pacchetto da offrire ai crocieristi e prima di montare a bordo del velivolo sarebbe prevista una degustazione di prodotti spezzini in Passeggiata Morin, seguita da un altro momento di scoperta dei sapori, questa volta nelle valli garfagnine.

I dettagli sono in fase di definizione e stando alle voci che rimbalzano dal borgo toscano la sottoscrizione dell'intesa potrebbe essere questione di giorni, se non di ore.

Vagli, d'altronde, porta in dote - oltre alle attrazioni turistiche come la zipline del Volo dell'angelo, la gastronomia e le fresche acque lacustri - anche alcuni luoghi già individuati e valutati idonei all'atterraggio e al decollo degli elicotteri.