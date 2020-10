L'economista Forchielli ospite dei "Better Mistakes Talks" di Lubrano

La Spezia - Il famoso investitore bolognese, reso noto dall'imitazione di Crozza, ospite lunedì 12 alle 13 sul canale YouTube di Asialize, intervistato dal Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Filippo Lubrano. "Globalizzazione fuoco e fiamme": promette di essere scoppiettante l'incontro tra l'economista bolognese Alberto Forchielli, managing partner di Mandarin Capital, investitore globetrotter e autore di diversi libri su economia e innovazione, e il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Filippo Lubrano.



Lunedì 12, alle 13, sul canale YouTube di Asialize, qui: https://www.youtube.com/watch?v=iChhpwpsq0E&ab_channel=AsializeAsianServices andrà in onda l'intervista live in cui Lubrano stimolerà l'economista reso famoso dalle imitazioni di Maurizio Crozza su alcuni dei suoi cavalli di battaglia: gli sviluppi dell'economia dell'innovazione cinese, le megalopoli, l'innovazione, il biohacking, la blockchain, l'allungamento della vita, il sistema pensionistico e il debito pubblico (tre temi che in realtà sono uno), il reddito universale di base, l'internet of things (che è anche internet of threats).



"Inseguivo Forchielli da un po' di tempo" racconta Lubrano, che ha vissuto a Bangkok, dove anche l'imprenditore bolognese è spesso di stanza "Abbiamo stili e visioni del mondo anche molto diverse, ma credo sia particolarmente importante in questo momento storico discutere proprio con chi non la pensa come noi, per non rinchiuderci nella propria camera d'eco tipica delle bolle dei social".



L'intervista live, in cui chiunque potrà intervenire commentando direttamente su youtube o facebook la diretta, fa parte del ciclo di incontri "Better Mistakes Talks", iniziati da Lubrano a maggio e la cui programmazione andrà avanti sino a fine anno. Le puntate precedenti del podcast dei Better Mistakes Talks di Asialize sono ascoltabili gratuitamente anche su Spotify qui: https://open.spotify.com/show/1Qx0CrWSokPWocwF2UZIDT