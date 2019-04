L’eccellenza degli yacht Sanlorenzo protagonista al Singapore Yacht Show

La Spezia - Dall’11 al 14 Aprile, Sanlorenzo, vera e propria eccellenza del mondo della nautica, partecipa al Singapore Yacht show, uno dei più importanti appuntamenti del settore in Asia, insieme al dealer Simpson Marine. Tra i leader mondiali nella produzione di yacht e superyacht, l’azienda prende parte alla nona edizione di questo importante appuntamento. Vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del mare e dello yachting, presentando alcuni modelli particolarmente evocativi dello stile e dell’eleganza che dal 1958 caratterizzano Sanlorenzo. Esposti al vasto pubblico di professionisti e appassionati, ci saranno infatti SL86, motoryacht di 27 metri e SD126, semidislocante di 38 metri di lunghezza.



Risultato di decenni di esperienza, SL86 è capace di combinare tradizione e innovazione e di offrire un impareggiabile livello di customizzazione nella sua categoria. A caratterizzarlo, l’impavesata tagliata per permettere alla luce di entrare dalle ampie finestrature e consentire agli ospiti di godersi la vista del mare dai divani del salone. SD126 è un superyacht in vetroresina con scafo semi dislocante a quattro ponti che unisce le migliori tecnologie all’eccellenza delle più ricercate lavorazioni artigianali. Il risultato è un modello imponente per spazi e dimensioni, ma dalle linee che richiamano esplicitamente l’armonia e l’eleganza della linea SD. L’SD126 si contraddistingue per un layout capace di coniugare perfettamente linee moderne con forme evocative, che richiamano i grandi transatlantici da crociera degli anni '30.



Due perfetti esempi dello stile inconfondibile e del design raffinato che collocano le imbarcazioni Sanlorenzo ai massimi livelli della produzione internazionale dove il cantiere italiano, in oltre 60 anni di storia, è divenuto sinonimo di eccellenza assoluta in termini di innovazione, raffinatezza e cura dei dettagli.