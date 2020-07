L’e-commerce italiano di sigarette elettroniche, Svapoebasta

La Spezia - Svapoebasta è il negozio online tutto italiano dedicato al mondo della sigaretta elettronica. E-commerce ricco di proposte, punto di riferimento per moltissimi appassionati dell'e-cig, in poco più di un anno ha aumentato esponenzialmente il proprio fatturato mese dopo mese. Il tutto grazie a un'esperienza di acquisto nata per soddisfare le esigenze dei consumatori, che hanno già premiato il servizio con feedback più che positivi.



In particolare, Svapoebasta nelle sue vetrine virtuali propone a intenditori e semplici curiosi qualsiasi articolo dedicato al mondo dello svapo, con la garanzia di un e-store che propone esclusivamente prodotti di ottima qualità. A dimostrarlo è la presenza dei migliori marchi in fatto di svapo, come per esempio Dea, FlavourArt ed Eleaf, tanto per citarne alcuni.



Svapoebasta: il mondo dell'e-cig a portata di mano

L'offerta di Svapoebasta si rivolge sia ai neofiti della sigaretta elettronica sia agli appassionati. Proprio per questo il portale dispone, allo stesso tempo, di starter kit con tutto l'occorrente per iniziare a svapare e di modelli iconici di e-cig, apparecchi particolarmente adatti soprattutto a intenditori dello svapo. Ampliano la proposta tutti quei prodotti che servono per personalizzare l'esperienza di svapo, come i liquidi pronti - per chi sa già cosa vuole - o le basi neutre, da arricchire con un'accurata selezione di aromi.



La parte relativa all'hardware, con tutti i suoi componenti sostitutivi, è un aspetto molto importante per chi fa dell'e-cig una vera e propria passione, ed è per questo che Svapoebasta.com, in qualità di punto di riferimento per esperti dell'e-cig, offre ampie sezioni dedicate agli accessori, ai ricambi, alle batterie e ai prodotti per rigenerare.



Una buona manutenzione, infatti, è il modo migliore per avere un'esperienza appagante, ma solo se affiancata all'utilizzo di pezzi di ricambio di qualità può garantire un prodotto dalla massima efficienza.



La sigaretta elettronica per smettere di fumare

Grazie alla possibilità di poter contare su prodotti di ottima qualità, la sigaretta elettronica si è rivelata efficace nella lotta alla dipendenza da fumo. Molti ex fumatori trovano nell'e-cig una buona abitudine per limitare gradualmente il ricorso alle sigarette, riducendo, in contemporanea, anche l'assunzione di nicotina. E a beneficiarne è soprattutto la salute: si stima che il passaggio possa contribuire a diminuire i danni da fumo fino al 95%.



Naturalmente, passare dalle sigarette all'e-cig è una pratica che giova al portafogli: una sigaretta elettronica fa sì che gli ex fumatori abbiano sempre a portata di mano un apparecchio riutilizzabile, così da non dover più acquistare i classici pacchetti di sigarette.



In aggiunta, al risparmio già garantito dallo switch, Svapoebasta affianca una serie di sconti in genere introvabili nei classici negozi fisici. Tutti i prodotti nell'e-store, sia le novità sia gli articoli più noti, godono infatti di promozioni interessanti, ai quali il portale associa un'imperdibile raccolta punti.



Tutti i servizi di Svapoebasta

Il programma fedeltà di Svapoebasta premia i clienti più fedeli. Ogni prodotto in vendita dà agli acquirenti la possibilità di collezionare un certo quantitativo di punti, con una formula che restituisce 10 centesimi per ogni euro speso.



La somma va ad accumularsi sul profilo personale del cliente e può essere utilizzata come buono sconto nell'ordine successivo. Ma l'esperienza non si conclude con la fase d'acquisto: il sistema punti funziona anche tramite passaparola, e consente agli utenti di accumulare crediti invitando amici a utilizzare il portale.



Svapoebasta viene incontro a ogni tipologia di cliente consentendo di pagare ogni acquisto utilizzando tutti i più comuni metodi di pagamento, come PayPal, bonifico, contrassegno o carta di credito. Le spese di spedizione non cambiano al variare del peso degli acquisti, e sono sempre gratuite per ordini superiori a 59,90 euro.



In aggiunta, al momento dell'acquisto, Svapoebasta offre la possibilità di accedere al servizio Fermo!Point, tramite il quale il cliente può decidere se ricevere l'ordine al proprio domicilio o presso uno dei più di 1800 punti di ritiro certificati in Italia. Il tutto, per un'esperienza di acquisto completa e personalizzata, che pone sempre al centro le necessità dei diversi clienti.