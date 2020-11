L'avvocato Damian nuovo presidente di Confedilizia

La Spezia - Il consiglio direttivo della Associazione della Proprietà Edilizia, in relazione alla scomparsa del dottor Renato Oldoini, per dare continuità ad una associazione tanto importante e rilevante nel tessuto cittadino e provinciale, ha ad unanimità nominato quale nuovo Presidente l’avvocato Luca Damian.



Damian ha assunto l’incarico secondo le direttive e la continuità del suo predecessore, ricordando l’importanza della proprietà edilizia privata e la necessità di un aiuto e di una protezione sempre più necessari in un contesto di difficoltà come quello attuale. Il presidente ha elogiato la decisione della Regione Liguria che, come già successo con il provvedimento di agosto 2020, ha stanziato il 13 novembre 2020, ulteriori 751.000 euro per la Provincia della Spezia, in ausilio ed in aiuto ai cittadini in difficoltà per l’aiuto all’affitto. "L’intervento della regione, in aiuto delle famiglie e per la locazione, costituisce atto encomiabile che riducendo il contenzioso tra la proprietà e l’inquilinato, incrementa il valore della proprietà e la pace sociale". A questo aiuto, ritiene la proprietà edilizia, debba contribuire anche e se possibile, l’ente comunale, attraverso una concreta riduzione delle imposte (IMU) sui contratti agevolati, favoriti fiscalmente e forieri di equilibri tra la necessità di redditività della proprietà immobiliare e la capacità di spesa del conduttore.



Il Consiglio direttivo e il suo Presidente, anche alla luce delle opportunità legate ai benefici fiscali della ristrutturazione per i privati e i condomini (110%), confermando il legame con i soci e gli amministratori che hanno garantito la fiducia all’associazione, si augura che i prossimi mesi a venire, seppur nelle difficoltà legate al Covid 19, si possa andare a

riaprire una nuova stagione di lavori migliorativi della proprietà e della fruibilità delle nostre case e del nostro vivere, ragione prima dell’esistenza della Associazione della Proprietà Edilizia.