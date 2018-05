L'auto senza chiavi non attira, contesa aperta per grappa e vino

Il variegato mondo delle aste giudiziari di beni mobili. Il lotto più prezzolato al momento è un autocarro che parte da 85mila euro.

La Spezia - Non c'è ancora nessuna offerta per la Jaguar S -Type messa all'asta dall'Istituto vendite giudiziarie della Spezia. Sarà che l'autovettura è chiusa ed è sprovvista di chiavi. Nonché di libretto e certificato di proprietà. La base d'asta è 1.200 e per cliccare e piazzare un'offerta c'è tempo fino alle 12.00 del 21 maggio. Scatterà invece il 28 maggio, per chiudersi l'11 giugno, la ben più onerosa asta giudiziaria per accaparrarsi un Autocarro Iveco: si parte da 85mila euro.



Ma le aste giudiziarie di beni mobili non sono solo cosa di motori. Ci sono, ad esempio, anche 3.576 tute da ginnastica griffate Coveri stivate in due container a Santo Stefano. L'asta, che partiva da 21mila euro, è partita, ma poi è stata sospesa. Nessuna offerta al momento per un bancone refrigerato da esposizione e vendita che parte da 1.600 euro (stop all'asta il 21 maggio). Scatta invece oggi, da 3.200 euro, l'asta giudiziaria online per banco e retrobanco bar refrigerati. E se a qualcuno interessa un piccolo gozzetto in vetroresina, il 21 maggio ne andrà all'asta uno da due metri e mezzo. Si parte da 64 euro.



Infine, sono nel pieno le schermaglie online per aggiudicarsi un lotto 'alcolico' da 87 bottiglie. Vino, grappa e champagne di vari marchi e cantine per i quali al momento sono stati offerti 127 euro. Se avete sete o dovete rifornire il bancone del bar, c'è tempo fino al 21 maggio per piazzare l'offerta.