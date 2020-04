L'arsenale fa scorta: 6mila mascherine e 600 lt di gel

La Spezia - L'arsenale marittimo della Spezia vuole riempire i propri magazzini di dispositivi di protezione individuale contro l'epidemia di Covid-19. Scade domani il periodo utile per partecipare al bando di gara, emesso direttamente dalla base spezzina sulla piattaforma del mercato elettronico, per una fornitura di mascherine, visiere e gel disinfettante. Il criterio è unicamente quello del ribasso di prezzo a partire dai 34.411 euro stabiliti come base per partecipare. Dal momento dell'aggiudicazione c'è tempo, da parte del comando logistico della Marina, fino alla fine del 2020 per piazzare l'ordine per i due lotti in cui è diviso l'appalto.

In particolare arriveranno in riva al Lagora circa 6mila mascherine. Di queste, 500 saranno di tipo FFP3 e 1.300 di tipo FFP2. Sono le più richieste, impiegate anche negli stessi reparti Covid degli ospedali, difficilmente reperibili sul mercato per i privati e in certi casi finite sugli scaffali con prezzi gonfiati tanto da muovere l'intervento della Guardia di Finanza in varie parti d'Italia. Hanno la capacità di filtrare tra il 94% e il 99% delle particelle e offrono protezione contro il virus SARS-Cov-2. L'ordine prevede anche 4mila mascherine chirurgiche, 350 visiere protettive, 700 confezioni di disinfettante generico e 600 litri circa di gel disinfettante per le mani.

La ditta che si sarà aggiudicata l'appalto avrà 15 giorni per fornire il materiale a partire da quando sarà piazzato l'ordine. E' chiaro che i tempi hanno un peso decisivo in un momento in cui si inizia ad intravedere per maggio la riapertura graduale degli impianti industriali. A partire dal mese scorso anche nell'arsenale spezzino la presenza dei dipendenti, soprattutto civili, si è molto diradata tra ferie pregresse, permessi, congedi e turnazioni. Attivato con un ordine di servizio del Comando Marittino Nord il lavoro da casa, per le figure per cui era possibile questa scelta, erano rimasti al loro posto gli addetti alla vigilanza nelle sedi dei comandi, ma anche nelle mense (ormai semivuote) e all'interno del Museo Tecnico Navale. A loro era arrivata una prima consegna di mascherine chirurgiche, oltre alle raccomandazioni di seguire le norme per il distanziamento sociale sui luoghi di lavoro. Ora una fornitura che dovrà supportare la sicurezza durante la cosiddetta Fase 2.



