L'amore per gli animali come lavoro, nasce Figaro Barber Dog

La Spezia - Lunedi 16 settembre alle ore 18.30, in via Liguria 7 a Bragarina sarà inaugurato il nuovo negozio di toelettatura e lavaggio animali self-service: Figaro Barber Dog.



Silvia, giovane titolare del negozio, ci racconta come è nata questa idea: “Ho sempre amato molto gli animali, ho un cane: Luna, che è subito diventata la mascotte del negozio e a casa ho tre gattoni. Volevo lavorare a contatto con gli animali, poter fare qualcosa in cui mettere la mia passione, e sono entusiasta di occuparmi del loro benessere. Non vedo l’ora di cominciare e conoscere i miei “nuovi clienti a 4 zampe”.



“Vorrei che il negozio diventasse un punto di riferimento, non solo per la toelettatura, uno spazio dedicato a chi ama gli animali, dove scambiarsi consigli, conoscere le associazioni e mettere in rete i servizi del territorio. Ho già contattato alcuni volontari locali per creare una convenzione e permettere a cani e gatti salvati, di avere la possibilità di essere sempre “puliti e profumati” e magari pronti per una nuova famiglia. Credo sia importante dare una mano alle associazioni che fanno tanto sul territorio.”



Il negozio offre la possibilità di prenotare il lavaggio e toelettatura, sarà Silvia a prendersi cura del tuo amico con prodotti specifici, naturali e di alta qualità, o scegliere il servizio di lavaggio self-service. Basterà acquistare una chiavetta ricaricabile per accedere al servizio “senza pensieri”: a disposizione dei clienti tutto il necessario per la pulizia self-service: vasche, asciugatori professionali, prodotti per la pulizia e noleggio asciugami, grembiule e spazzole. Silvia inoltre è sempre a disposizione per consigli e richieste.



Oltre ai “classici” servizi, nel locale è disponibile un servizio lavanderia a pagamento: per i giochi, gli asciugamani e le coperte dei tuoi amici animali; inoltre all’interno della struttura è stata riservata un’area “Dog Parking”, uno spazio dedicato per non lasciare solo il tuo animale durante le commissioni o per le tue necessità, Figaro Barber Dog si prenderà cura del tuo amico per tutto il tempo di cui hai bisogno.



Il negozio è facilmente raggiungibile sia in auto che in autobus: dispone di parcheggi gratuiti e una fermata dei mezzi pubblici proprio davanti al negozio.



Vi aspettiamo all’inaugurazione, per far un brindisi con noi e ritirare un omaggio riservato a tutti coloro che vorranno augurarci buona fortuna!



Per info: Silvia 349 2631455