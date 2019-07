L'ambasciatrice indiana in visita a Edgelab

La Spezia - L'Ambasciatrice indiana in Italia S. E. Sig.ra Reenat Sandhu, e il Console Generale indiano in Italia S.E. Dr. Binoy George, hanno fatto visita il 19 luglio alla Ditta Edgelab srl, l'azienda della Spezia che sta partecipando, in collaborazione con Larsen & Toubro Defense, ad una gara per la fornitura all'Istituto Idrografico della Marina Indiana, di veicoli autonomi sottomarini (AUV) ad alte prestazioni. L'incontro si è tenuto nella sede di CELIN srl a Ceparana, azienda facente parte del team del progetto.



L'AUV oggetto della fornitura si chiama AMOGH

(in Hindi "cavallo affidabile") ed è progettato e sviluppato in collaborazione con Larsen & Toubro Defense, Mumbai (India). Il dispositivo (lungo 5,70 mt. e pesante 1000 kg) soddisfa gli standard internazionali della IHO (International Hydrographic Organization) ed è equipaggiato con i più recenti sensori e con un sistema energetico e di propulsione all'avanguardia, che lo rendono atto ad operazioni di mappatura idrografica, ricerca e sorveglianza subacquea.



Larsen & Toubro Defense fa parte di Larsen & Toubro, una multinazionale indiana che si occupa di tecnologia, ingegneria, costruzioni, produzione e servizi finanziari. È la principale società del settore privato in India per lo sviluppo e la fornitura di attrezzature e sistemi di difesa, con oltre 30 anni di esperienza nel settore.



"Siamo onorati della visita di S. E. l'Ambasciatrice Sandhu - ha detto il Dr. Michele Cocco, Presidente e Direttore di Edgelab srl - che corona una collaborazione ad altissimo contenuto tecnologico e dimostra come due aziende così distanti e di dimensioni così diverse possano proficuamente lavorare insieme".