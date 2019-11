L'allarme di retromarcia è un fruscìo per abbattere l'inquinamento acustico

La Spezia - Un fruscìo ritmico che manda in pensione il vecchio bip che accompagna i giorni e le notti dei residenti di Via San Bartolomeo. Si chiama bbs-tek ed è un allarme "a suono bianco", già oggi installato sui mezzi del La Spezia Container Terminal. Promette di abbattere l'inquinamento acustico provocato dalle operazioni di piazzale che si svolgono a poche decine di metri dalle case di Via San Bartolomeo, senza per questo compromettere la sicurezza di chi su quei piazzali ci lavora. A presentare la novità oggi il direttore marketing del gruppo Contship Daniele Testi, spezzino trapiantato a Milano da anni e reduce dall'ormai tradizionale roadshow in Oriente.

Al momento quasi tutti i reach stacker che operano sul Molo Fornelli (21 su 22) hanno uno di questi nuovi allarmi di retromarcia installati, mentre le RTG aggiornate sono 7 su 12. "Ma contiamo entro la fine dell'anno di avere adottato questo strumento sull'intero nostro parco mezzi - ha spiegato il direttore generale LSCT Alfredo Scalisi - Quando sono arrivato a luglio ho subito capito che la vicinanza con la zona abitata non poteva non avere un impatto sulla vita dei residenti. Il tema dei cicalini è venuto fuori nel primissimo incontro che abbiamo organizzato con il Comune, l'Adsp e la Capitaneria di Porto. Pensiamo di aver trovato una soluzione che riesce a ridurre il rumore, salvaguardare la sicurezza dei nostri operatori e ottenere la certificazione che serve per l'utilizzo delle macchine". Con lui Paola Pirello, Michele Briselli, Alessandra Sambuchi e l'ingegner Armando Gianelli che hanno lavorato al progetto.



La campagna di sostituzione è iniziata infatti a fine estate, la seconda di questa portata dopo quella del 2005. A produrre il nuovo sistema una multinazionale inglese con la sua filiale italiano Brigade Elettronica. "Gli allarmi tonali sono stati introdotti negli anni Settanta in Europa insieme ad una normativa che prescrive il loro suono sia pari o superiore al rumore generato dal mezzo stesso su cui vengono montati - spiega Maurizio Cagno che ne è il responsabile commerciale - La normativa rimane sostanzialmente la stessa. La nostra compagnia ha importato dal Giappone questo 'suono bianco' a banda larga che offre diversi vantaggi. E' meno invadente, garantisce un abbattimento dei decibel, tende a scemare più velocemente man mano che aumenta la distanza dal punto di emissione e non rimbalza sugli ostacoli. Questo rende oltretutto la localizzazione della fonte del rumore più semplice ed immediata e quindi il segnale ancora più sicuro per chi lavora nelle vicinanze dei mezzi".

Durante la presentazione vengono proposti alcuni video comparativi registrati con microfono direzionali. Il suono è certamente più sobrio e permette, secondo i test di LSCT di abbattere il suono di quasi 5 decibel a 50 metri di distanza. Si passa da 71 dB a 66,5 dB nelle misure svolte in laboratorio, quindi non in condizioni operative. Il punto di forza è che questo suono dovrebbe propagarsi soprattutto nella direzione di marcia del mezzo e dissiparsi in maniera naturale fuori dalla zona di pericolo.



La tessera di un puzzle molto grande, quello della convivenza tra porto e residenti, da costruire a più mani. Il passo questa volta l'ha fatto il terminalista più importante dello scalo, "all'interno di un piano di investimenti da 20 milioni di euro per il rinnovamento del parco mezzi e la manutenzione dei piazzali", dice Armando Gianelli. Poi ci sono i mezzi che lavorano dentro e fuori dal porto come i camion e gli armatori con i generatori delle navi che attraccano in piena città, solo per citare due questioni molto sentite. "Non so se questa dei cicalini è la componente più importante del rumore che si percepisce dalle case - dice Franco Arbasetti che rappresenta il Coordinamento Quartieri del Levante - Invito Contship a fare un rilevamento puntuale su ogni singola fonte di rumore. Se si realizzano i preliminari per portare il rumore all’interno dei livelli di legge, ben venga".

"Siamo convinti che Contship debba recuperare un rapporto continuo con la città, di rispetto e valorizzazione reciproca - plaude il sindaco Pierluigi Peracchini, che a inizio mandato aveva avuto parole dure per il gruppo - Da sindacalista ho sempre lavorato per migliorare le condizioni di chi al porto lavora, ma dobbiamo tenere in considerazione anche tutti gli altri aspetti. Abbiamo richiesto verifiche notturne su Viale San Bartolomeo, siamo in attesa dei risultati. Non è un'azione contro qualcuno ma per rafforzare l’equilibrio tra porto e città".



C'è anche la presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo: "Noi da parte nostra abbiamo in testa opere di medio periodo -spiega - Nel piano regolatore portuale è prevista una fascia di rispetto che va da 10 a 30 metri e che comprende una zona alberata, quando saremo riusciti ad arrivare a questa configurazione finale il problema dell'inquinamento acustico si sarà attenuato in maniera notevole. Stiamo installando la barriera fonoassorbente che limita il rumore dalla linea ferroviaria e dal cantiere che prossimamente partirà. Lavoriamo infine sul cold ironing, che ha il doppio effetto di allontanare l'origine dei fumi prodotti dalle navi e il rumore dei generatori. Si è aperto recentemente un tavolo tecnico insieme ai vicini di Genova e Savona, partecipato da tutti gli armatori che si sono dimostrati più interessati si quanto erano sembrati nei primi tempi. Ci sono anche problemi normativi perché serve una riduzione delle tariffe energetiche, una questione che è sul tavolo del governo. Enel ancora non è in grado di darci determinate potenze e noi dobbiamo costruire delle cabine adatte. Con l'applicazione del pro ogni cosa può andare al suo posto".



Cicalino: vecchio vs nuovo