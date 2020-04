L'acqua è limpida ai vivai, ma aprile è un mese nero

La Spezia - Il telefono non smette di suonare. I muscoli a domicilio piacciono agli spezzini, a poche ore dall'avvio del servizio gli ordini hanno già iniziato a fioccare. Bisogna unire i puntini sulla mappa per organizzare il giro di consegne: centro città, Migliarina, Favaro, Ceparana, Arcola, Sarzana... L'attività della Cooperativa Mitilicoltori Spezzini si sposta sulla strada. "Stiamo programmando la settimana di consegne - spiega Federico Pinza -, abbiamo iniziato questa mattina e c'è stata subito una buona richiesta. Lo facciamo per dare un servizio sapendo che non cambierà la realtà difficile di questo periodo. A marzo abbiamo una calo di fatturato del 35-40% e aprile sarà anche peggio. Se penso a cosa fu il periodo di Pasqua dello scorso anno... senza ristorazione e turismo penso che sarà facile perdere il 50% di volume d'affari".

Immancabile elemento della cucina spezzina, ma in generale dei ristoranti di mare dalla Versilia fino a Genova che proprio a cavallo del prossimo weekend contavano di iniziare la stagione. Dalla Cooperativa, circa metà della produzione finiva in mano agli chef per diventare antipasti, primi e secondi "Non solo, c'è poi da contare il crollo della richiesta della grande distribuzione - continua Pinza -. Oggi nei supermercati si fa solo take away, i reparti pescheria sono chiusi per mancanza di personale. Si vende solo ciò che può essere confezionato". Il coronavirus ha cancellato in un solo colpo tutto, tranne il sapore che ne hanno fatto un ingrediente di culto.

A peggiorare le cose, lo stop dei grandi distributori. Zona vicino a Sarzana o la Metro di Milano, con cui c'è un canale diretto da anni per lo smercio in tutta la Pianura Padana, hanno sospeso la distribuzione dei saporiti mitili. Che da parte loro possono crescere tranquilli in un mare insolitamente limpido per questo periodo dell'anno. Le foto del Golfo dei Poeti dentro e fuori diga mostrano una trasparenza rara. "Così si vede quasi sempre in inverno, quando c'è poco traffico nel golfo oppure dopo una tramontana che schiarisce - dice Pinza, che ha immortalato il fenomeno -. L'acqua è ferma, oltretutto c'era anche poco vento in questi giorni. Si arriva a vedere tranquillamente il fondale una dozzina di metri sotto. La natura quantomeno trae benefici da questa situazione".