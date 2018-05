L'Osteria della corte tappa spezzina di 'Assaggia la Liguria'

La Spezia - Enoteca Regionale della Liguria, Consorzi di Tutela dell’olio extravergine Riviera Ligure DOP e del Basilico Genovese DOP ancora insieme per una iniziativa - 'Assaggia la Liguria' - che può avere importanti risvolti sul pubblico che ama l’ottima cucina e lo star bene mangiando bene. Si tratta di un progetto collegato al PSR 2014-2020 Assaggia la Liguria-Le Tre Filiere. Lo scenario di attività sono i ristoranti del circuito Liguria Gourmet, l’obiettivo è la promozione della sempre maggiore conoscenza dei prodotti enogastronomici certificati liguri: vino, olio extravergine di oliva, basilico genovese. I ristoranti Liguria Gourmet sono sicuramente un luogo deputato al progetto: presentano menu con piatti tradizionali regionali e impiegano i prodotti liguri certificati. E quindi, a partire dal 22 maggio e per 12 appuntamenti consecutivi, settimana dopo settimana, cenare nei ristoranti Liguria Gourmet significa imbattersi anche in una piacevole sorpresa: saranno infatti presenti tre esperti, uno per ogni tipo di prodotto. E vino, olio, basilico ovvero ciò che si avrà di fatto in tavola, sarà presentato, spiegato, raccontato. Appare altrettanto chiaro che si potrà instaurare un rapporto tra esperti e pubblico. Occasione importante per conoscere anche risvolti meno conosciuti in merito alle eccellenze gastronomiche liguri o consigli di ogni tipo per scelte, conservazione, ricerca personale. I primi tre appuntamenti sono tutti a Recco: il 22 maggio da Manuelina, il 23 da Vitturin, il 24 da Ö Vittorio. In tutti e tre i casi è presente e fattiva la collaborazione del Consorzio di Tutela della IGP Focaccia di Recco col formaggio, con gustose degustazioni in attesa della Festa della Focaccia di Recco che si svolgerà il 27 maggio. In più, tutti i ristoranti aderenti al sistema Liguria Gourmet saranno dotati di un elegante espositore destinato a presentare i prodotti certificati della Liguria: disegni e testi, con fogli staccabili da conservare a casa, da rileggere per conoscere. E dunque un ulteriore motivo per vivere la proposta dei ristoranti Liguria Gourmet e la varietà eccellente dei prodotti sicuramente liguri. Ancora una volta “Qualità certificata nell’Alta Cucina”. E questa volta in Liguria.



Martedì 22 maggio - Ristorante Manuelina, via Roma 296 RECCO tel. 0185.74128 - http://www.manuelina.it/



Mercoledì 23 maggio - Ristorante Vitturin, via dei Giustiniani, 48 RECCO tel. 0185.720225 - http://vitturin1860.it/



Giovedì 24 maggio - Ristorante Da Ö Vittorio, via Roma 160 RECCO tel. 0185.74029 - http://www.daovittorio.it/ristorante/



Venerdì 1 giugno - Osteria Enoteca Baccicin Du Caru, Via Fado, 115, 16010 Fado Basso (GE) tel. 010 631804 - http://www.osteriabaccicin.it/

Martedì 5 giugno - Ristorante La Ruota, via Largo spianata varese 25 IMPERIA tel 0183.61206 - http://laruotaimperia.com/



Giovedì 7 giugno - Osteria della Corte, via Napoli 86 LA SPEZIA tel. 0187.706796 - https://www.osteriadellacorte.com/ v



Martedì 12 giugno - Ristorante Il Genovese, via Galata 35r GENOVA tel. 010.8692937 - https://www.ilgenovese.com/



Giovedì 14 giugno - L'Insolita Zuppa, Via Romana, 7, 16038 Santa Margherita Ligure (GE) tel. 0185 289594 - http://www.insolitazuppa.it

Sabato 16 giugno - Ristorante Palazzo SALSOLE, piazza Concezione, 1 SASSELLO (SV) tel. 019.724359 -http://www.palazzosalsole.it/



Martedì 19 giugno - Ristorante Le Perlage, via Mascherpa 4r GENOVA tel. 010.588551 - http://www.leperlage.com/