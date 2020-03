L'Interporto di Venezia a Volpi, ora per davvero

La Spezia - Due anni fa sembrava cosa fatta, poi la frenata e il silenzio. Oggi la svolta, per molti versi inattesa: la Intels di Gabriele Volpi acquisisce gli assets di Interporto di Venezia e del Terminal Intermodale Adriatico di Marghera. L'operazione va in porto attraverso la Rivers Docks, società del gruppo Orlean Invest Holding che da oltre 40 anni gestisce il più importante Oil Service Center della Nigeria.

Interporto di Venezia era commissariata dal 2013 erano affidate ad una gestione commissariale "che ha tentato in più riprese di reperire sul mercato un interlocutore industriale affidabile, in grado di traghettare il gruppo verso prospettive più stabili, ma nessuna delle opzioni prese in considerazione è stata poi in grado di concretizzare un'offerta seria e affidabile", si legge in una nota .



Il Gruppo Volpi aveva offerto a fine 2017 circa 68 milioni di euro per rilevare la strategica area che oggi si trova in mezzo alla Belt and Road cinese. Oggi invece si parla di un investimento di circa 19 milioni di euro tra acquisto delle partecipazioni e acquisto dei crediti dal ceto bancario. "Il perimetro dell’operazione – più ristretto della precedente e il cui controvalore si aggira intorno ai 30 milioni di Euro – comprende la concessione portuale storicamente assegnata al Centro Intermodale Adriatico e tutte le aree e gli immobili di proprietà di Interporto che servono l’importante Terminal di Marghera. Con questa cessione si conclude la gestione giudiziaria dell’infrastruttura che già faceva capo al Gruppo De Vecchi e che in questi anni è stata affidata ai manager di fiducia degli organi della procedura: Armando Bonetto e Daniele Granzotto. Nell’operazione, chiusa avanti il notaio Ernesto Marciano dello Studio Notarile Associato Marciano Chiaruttini Gasparotti, i Liquidatori Giudiziali sono stati assistiti da La Scala Società tra Avvocati, con il name partner Giuseppe La Scala e i partner Nadia Rolandi e Simone Bertolotti".



La compratrice River Docks si è avvalsa di Savio&Partners (advisor finanziario), nonché dello Studio Legale Giuseppe Iannaccone e Associati (advisor legale) nelle persone del partner Giacomo Fenoglio e del managing associate Andrea Becheroni. Il progetto industriale "prevede un sinergico completamento delle attività già svolte in Africa nei confronti delle principali compagnie petrolifere, con un ampliamento della gamma di servizi offerti e conseguenti positivi riflessi produttivi ed occupazionali sul territorio veneto. Sono inoltre previsti ulteriori investimenti utili ad processo di modernizzazione progressiva dell'attività svolta, oltre ad un piano di razionalizzazione logistica finalizzato a rendere più efficiente e competitivo il comparto industriale di riferimento".



L’aggiudicazione dei beni era già intervenuta nello scorso dicembre, ma prima del closing le parti hanno curato il conferimento degli immobili di Interporto nella società concessionaria TIA che è avvenuto qualche giorno fa. "Grazie al perfezionamento dell'operazione, con la quale è stato scongiurato il rischio di fallimento delle società, circa 50 dipendenti delle società sottoposte a gestione commissariale potranno guardare al futuro con serenità e proporsi come validi sostenitori di un progetto di ampliamento e di sviluppo di attività portuali da offrire ad uno dei tessuti economici più vivaci ed intraprendenti del paese.

Infine, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la nuova proprietà ed i rappresentanti dell'autorità portuale con lo scopo di illustrare le iniziative di rafforzamento industriale citate, in conformità e sintonia con i programmi di sviluppo degli Enti preposti e dell'Autorità stessa", fa sapere l'azienda.