L'Adsp vende le sue quote in La Spezia shunting railways

La Spezia - L'Autorità di sistema portuale mette in vendita le sue quote societarie all'interno di La Spezia shunting railways, la società nata nel 2013 per volere della stessa Authority che si fece promotrice della costituzione di un soggetto unico di manovra ferroviaria. Dopo anni di successi e soddisfazioni, sia sotto il profilo economico che della crescita della movimentazione dei container su ferro, l'Adsp ha deciso di cedere il 20 per cento delle quote che detiene.

"Riteniamo che la nostra strategia non contempli la presenza all'interno di questa società - spiega a CDS il segretario generale di Via del Molo, Francesco Di Sarcina -. Per quanto la riteniamo importante per lo sviluppo del porto, svolge una attività imprenditoriale che presto dovrà essere messa a gara e non possiamo pensare di continuare a farne parte, esprimendone anche la presidenza. Per consentire a La Spezia shunting railways di proseguire nella sua attività e, nel caso di interesse, di partecipare alla gara abbiamo quindi deciso per la nostra uscita dalla società".

La presidente Carla Roncallo, che era membro del Comitato di sorveglianza ha già rassegnato le sue dimissioni, mentre Federica Montaresi, presidente della società di nomina della stessa Adsp, lascerà l'incarico non appena la vendita delle azioni si sarà conclusa.



Adsp mette in vendita secondo la procedura aperta con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta il 20 per cento delle quote di La Spezia shunting railways, pari a 200.000 azioni e 200.000 euro nominali. All'epoca della fondazione della società i soci, compresa Adsp, non avevano versato l'intero capitale sociale spettante a ciascuno e dunque l'importo a base d'asta equivarrà a 30.605 euro ma negli accordi di vendita saranno riportati 150mila euro equivalenti a decimi non liberati da versare alla società nel caso che questo sia richiesto.

La offerte dovranno pervenire entro il 10 dicembre prossimo.