Jobs Act, più lavoro per i giovanissimi spezzini

Il confronto tra la situazione prime e dopo la riformissima renziana. I maschi più fortunati delle femmine.

La Spezia - La disoccupazione giovanile è una delle grandi grane italiane. L'attuale governo ha deciso di dare sollievo ai ragazzi che non lavorano con il reddito di cittadinanza, benedetto dalla manovra varata nelle scorse ore. La passata legislatura ha visto l’introduzione del contratto a tutele crescenti e di diversi bonus per le assunzioni di giovani, legate principalmente al taglio della contribuzione dovuta dalle imprese. In due parole, il Jobs Act. Avrà funzionato? Per provare a dirlo – senza pretese di esaustività – si possono interrogare i dati Istat sulla disoccupazione giovanile, aggiornati al 31 dicembre 2016. In particolare, Il Sole 24 ore ha operato un confronto tra gli scenari pre (cioè 2013) e post Jobs Act. Con una precisazione: Istat considera disoccupati i giovani che cercando lavoro senza fortuna. Quelli che stanno completando le secondarie di secondo grado o l’università e hanno scelto o possono permettersi di concentrarsi esclusivamente sugli studi sono esclusi dal computo.



Lo sguardo di CdS si rivolge naturalmente allo Spezzino. In riferimento alla fascia d'età 15-24 anni, la disoccupazione giovanile è passata dal 46 per cento del 2013 al 31 per cento del 2016. Per la classe 25-34 anni anni si è passati dal 13.5 al 17 per cento di disoccupati. Quindi un serio miglioramento per l'intervallo più giovane e un lieve peggioramento per quelli che sono giovani, sì... ma non così giovani. Il tutto inserito in uno scenario nazionale abbastanza variopinto, senza la classica cesura tra Centronord e Centrosud.



L'indagine spezzina può essere declinata anche dal punto di vista del genere. La disoccupazione giovanile femminile 15-24 anni è calata dal 35 (2013) al 26 (2016) per cento, quella 25-34 anni è cresciuta dall'11.5 al 21. Sul fronte maschietti il tasso è sceso dal 52 al 34 per i 15-24enni; calo dal 15 al 14 per cento invece per la fascia 25-34 anni. Del decremento generale del tasso di disoccupazione si sono quindi giovati di più i ragazzi delle ragazze, che anzi, per quanto concerne la forbice 25-34 anni, hanno visto la mancanza di lavoro quasi raddoppiare il suo peso.