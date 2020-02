Job speed date, dieci minuti per confrontarsi e trovare lavoro nel turismo

La Spezia - Dieci minuti a disposizione per valutare i candidati e ricoprire ruoli all'interno delle aziende attive nel settore turistico. Un concetto chiaro che si riassume nel termine Speed job date l'iniziativa messa in campo da Confartigianato La Spezia al termine di una serie di corsi di formazione sul settore. Hanno partecipato almeno 17 aziende e decine di aspiranti, la maggior parte giovanissimi, che hanno preso parte ad una serie di iniziative organizzate dall'associazione di categoria.



Il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli ha spiegato: "Il risultato di questa giornata è più che soddisfacente perché abbiamo chiuso la filiera sulla formazione con la partecipazione di almeno cinquanta allievi e questi ragazzi sono stati messi a contatto con le aziende che avevano necessità di personale. Con molta trasparenza i ragazzi hanno espresso le proprie ambizioni e soprattutto hanno mostrato molta voglia di fare. Un elemento che non è passato inosservato alle aziende. Siamo arrivati anche alle assunzioni".

Analizzando il fenomeno turismo il direttore Menchelli ha aggiunto: "In questi anni abbiamo lavorato per allungare la stagione turistica e aumentare la qualità. Siamo sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo e la qualità dei servizi lo testimonia l'attenzione delle imprese".



Un pomeriggio per conoscere tutte le aziende e proporsi ma in quali settori c'è più richiesta? "Molto spesso ci confrontiamo con tutte le aziende del settore - ha detto Gianluca Giannecchini Confartigianato della Spezia e della Rete delle Imprese Turistiche dell’Alto Tirreno - ed è chiaro che si cerca personale sempre più qualificato. Negli ultimi anni si è visto il progresso ed è aumentata la richiesta di figure che non solo facciano accoglienza ma che abbiano la capacità di raccogliere e dare le informazioni, gestire la parte della prenotazione delle camere guardando ai competitor. La ricerca è sia della professionalità ma anche di persone da formare e che abbiano una base di conoscenza del settore turistico e che siano capaci di stare dentro al nuovo sistema online, quindi, giovani capaci e veloci".



La giornata Speed job date di Confartigianato non sarà l'unica. L'associazione di categoria rinvigorisce i punti fermi di formazione e incontro e la formula di oggi potrà essere proposta anche per altri settori.

"Sicuramente - ha spiegato Antonella Simone Marketing ed Eventi Confartigianato - ci saranno nuove iniziative sul turismo. Questa edizione è andata molto bene: abbiamo ragazzi che chiedono formazione e aziende che cercano personale qualificato. A breve, nel periodo di Pasqua, ci sarà un nuovo corso di 90 ore. Abbiamo in programma anche altre iniziative per il settore alimentare, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di pizzaioli e barman perché c'è grandissima richiesta e adotteremo la formula dello Speed job date. In passato abbiamo già fatto altri corsi per il food. Proseguiamo su questa strada ma ci saranno altre occasioni per altri settori, falegnameria compresa".