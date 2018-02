Italy Emergenza: "Nuova gara in tempi brevi, rispettare lavoratori"

Uil esulta per l'esito della sentenza del Consiglio di Stato: "Non ci fermiamo, proseguiamo per far ottenere le migliori condizioni ai lavoratori".

La Spezia - Sospiro di sollievo per i 44 lavoratori di Italy Emergenza, che si occupano del trasporto di infermi in Asl 5, dopo che il Consiglio di Stato ha rigettato la sentenza del Tar, che aveva annullato l'affidamento alla coop sociale accogliendo l'impugnazione da parte delle pubbliche assistenze. Nonostante parrebbe già confermata la proroga del contratto, in scadenza il 31 marzo, la Uil ha annunciato che non si fermerà e vigilerà per fare in modo che la gara d'appalto avvenga in tempi brevi. Parola di Nadia Maggiani e Massimo Bagaglia, rispettivamente segretaria provinciale della Uil e coordinatore territoriale di Uil Fpl, che seguono questi 44 lavoratori dal 2008, quando scoppiò il caso di "Croce Italia Marche".



"Siamo soddisfatti del pronunciamento del Consiglio di Stato - hanno detto stamani in conferenza stampa - e il nostro auspicio è che venga fatta la precedente gara, già completata all'ottanta per cento, oppure che se ne faccia un'altra ma nel rispetto assoluto di questi lavoratori che con senso di abnegazione per dieci anni hanno svolto sempre e comunque il loro compito senza sapere cosa sarebbe potuto loro accadere".



"La nuova gara dovrà avvenire in tempi brevissimi - hanno concluso Maggiani e Bagaglia - giusto il tempo che si scongeli quella precedente. Noi non arretreremo di un passo, vogliamo che per i lavoratori di Italy Emergenza restino il lavoro e uno stipendio dignitoso".