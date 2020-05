Issel Nord risponde a Battistini: "Toni e affermazioni inaccettabili"

La Spezia - "Con riferimento alle dichiarazioni del consigliere regionale Francesco Battistini apparse nei giorni scorsi a riguardo della gestione dell’emergenza COVID-19 da parte di ISSEL NORD S.r.l., la Società intende fare chiarezza in quanto dette affermazioni rappresentano un’immagine del tutto distorta dei fatti". Inizia così la replica dell'azienda alle affermazioni dell'esponente di Italia in Comune/Linea condivisa (QUI)



"Innanzitutto riteniamo inaccettabili “senza se e senza ma” i toni e le affermazioni utilizzati dal consigliere, che ha parlato di “stupido celodurismo aziendale”, “indecente ingordigia del management” ed altre amenità, arrivando ad imputare all’Azienda “pretese al limite della vessazione” ed accusandola di rifiutare ogni trattativa con i delegati sindacali.

ISSEL NORD - si legge ancora - è una Società strutturata, dove le disposizioni del vigente CCNL di categoria trovano piena applicazione nell’organizzazione e nella gestione del lavoro. Tutte le scelte operate dal Management in questo momento così drammatico testimoniano la massima attenzione alla salvaguardia della salute dei lavoratori, della loro sicurezza e più in generale del lavoro, come è stato esplicitamente riconosciuto anche dalle stesse Organizzazioni Sindacali.

Ne è riprova l’accordo siglato in data odierna tra l’Azienda, le rappresentanze sindacali provinciali di Fiom e Uilm e la RSU, in merito al recupero delle ore non lavorate a causa della chiusura aziendale per l’emergenza COVID-19, incontro, peraltro, già pianificato dalla metà di aprile, con buona pace del consigliere regionale.

Riteniamo quindi, questo sì, singolare, per non dire “indecente” - conclude la direzione di Issel Nord - usando le parole utilizzate dal consigliere regionale, il fatto che tali gravi affermazioni, del tutto prive di fondamento, siano arrivate in un momento così critico, da un rappresentante della politica".